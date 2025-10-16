Zadavatelé a značky
Značka Prim se vydává na novou cestu. Vzniká nová komunikační strategie

Tradiční česká značka hodinek Prim vstupuje do nové éry. Oba její vlastníci se dohodli na spolupráci, což by mělo otevřít prostor pro jednotnou komunikaci a rozvoj značky.

Na nové směřování značky dohlíží studio Remembership ve spolupráci s Martinem Charvátem, který působí jako Executive Creative Director. Charvát, známý mimo jiné svou dlouhodobou prací na projektech digitalizace služeb státu, se tentokrát ujímá spíše strategické než kreativní role. „Můj úkol je tentokrát více strategický než kreativní,“ říká.

„Vytváříme pro značku Prim novou komunikační a značkovou strategii,“ doplňuje Petr Rubáček, lídr studia Remembership. „To je základ, na němž může značka dlouhodobě stavět.“

Na výkonnostní marketing a sociální sítě naváže agentura Upster, která bude nový koncept dále rozvíjet sociálních médiích a v performance marketingu.

Na otázku, kde by tvůrci rádi viděli značku Prim za pět let, odpovídá Petr Rubáček s úsměvem: „No přece na vaší ruce.“

