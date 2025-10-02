Tým agentury Marketup posiluje Jan Los, bývalý CMO L’Oréal

Agentura Marketup pokračuje ve své transformaci a posouvá své zaměření od dílčích digitálních služeb ke komplexním marketingovým strategiím. Jednou z klíčových postav této vize má stát Jan Los, který přichází na pozici Chief Commercial Officer.
Los působil téměř devět let ve společnosti L’Oréal, poslední tři roky jako Chief Marketing Officer pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Z pozice šéfa marketingu byl zodpovědný za komplexní řízení značek a jejich růst. Jeho agenda zahrnovala definování růstové strategie založené na výzkumu chování spotřebitelů a implementaci inovací v oblastech retail media, data-driven marketing, customer experience, AI nebo efektivní zapojení značek do creator’s economy, která tvoří významnou část investic značek.
V Marketupu bude Jan Los jako CCO a Client Service Director zodpovědný za rozvoj služeb, které klientům doručí měřitelný dopad na jejich byznys.
„Naši klienti už nehledají jen dodavatele služeb, ale partnera, který rozumí celému jejich byznysu a pomůže jim zorientovat se v nových disciplínách,“ komentuje Miroslav Král, CEO Marketup. „Honza není jen digitální expert, je to marketér, který ví, jak budovat značky a dosahovat obchodních cílů. Jeho zkušenosti jsou pro nás i naše klienty obrovskou hodnotou.“
„To, co rozhoduje o úspěchu, je schopnost zasloužit si pozornost zákazníka a přetavit ji v obchodní výsledek,“ říká Jan Los. „Marketup má skvělý tým a technologické zázemí. Chci tyto přednosti využít k tomu, abychom pro klienty vytvářeli nejen kreativní kampaně, ale především funkční marketingové strategie, které jim zajistí udržitelný růst. Právě na propojení strategie, kreativy a byznysu se chci zaměřit.“