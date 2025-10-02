Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Tým agentury Marketup posiluje Jan Los, bývalý CMO L’Oréal

© Marketup

Agentura Marketup pokračuje ve své transformaci a posouvá své zaměření od dílčích digitálních služeb ke komplexním marketingovým strategiím. Jednou z klíčových postav této vize má stát Jan Los, který přichází na pozici Chief Commercial Officer.

Los působil téměř devět let ve společnosti L’Oréal, poslední tři roky jako Chief Marketing Officer pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Z pozice šéfa marketingu byl zodpovědný za komplexní řízení značek a jejich růst. Jeho agenda zahrnovala definování růstové strategie založené na výzkumu chování spotřebitelů a implementaci inovací v oblastech retail media, data-driven marketing, customer experience, AI nebo efektivní zapojení značek do creator’s economy, která tvoří významnou část investic značek.

V Marketupu bude Jan Los jako CCO a Client Service Director zodpovědný za rozvoj služeb, které klientům doručí měřitelný dopad na jejich byznys.

„Naši klienti už nehledají jen dodavatele služeb, ale partnera, který rozumí celému jejich byznysu a pomůže jim zorientovat se v nových disciplínách,“ komentuje Miroslav Král, CEO Marketup. „Honza není jen digitální expert, je to marketér, který ví, jak budovat značky a dosahovat obchodních cílů. Jeho zkušenosti jsou pro nás i naše klienty obrovskou hodnotou.“

„To, co rozhoduje o úspěchu, je schopnost zasloužit si pozornost zákazníka a přetavit ji v obchodní výsledek,“ říká Jan Los. „Marketup má skvělý tým a technologické zázemí. Chci tyto přednosti využít k tomu, abychom pro klienty vytvářeli nejen kreativní kampaně, ale především funkční marketingové strategie, které jim zajistí udržitelný růst. Právě na propojení strategie, kreativy a byznysu se chci zaměřit.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ