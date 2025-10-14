Zadavatelé a značky
Společnost The Miners jmenuje stratéga v oblasti HoReCa Romana Nikitina strategickým ředitelem

© Pixabay

Společnost The Miners je nezávislá evropská firma specializovaná na kávu známá svými designovými kavárnami a moderní městskou kulturou. V říjnu oznámila změny, a to jmenování Romana Nikitina novým strategickým ředitelem a členem představenstva.

Roman Nikitin je podnikatel a stratég v odvětví HoReCa (Hotel-Restaurant-Café) s více než desetiletou praktickou zkušeností s uváděním a rozšiřováním konceptů pohostinství v Evropě a SNS. Založil a rozvinul celou řadu projektů, od kávových řetězců a značek QSR po vinárny a wellness studia, které společně provozují více než 850 poboček.

„Tým již odvedl neuvěřitelnou práci při budování přední značky specializované na kávu v České republice,“ říká Roman Nikitin. „Moje role je zajistit, aby naše přítomnost v Evropě byla stejně silná, a pomoci značce růst ambiciózním způsobem, který je zároveň založen na realitě,“ dodal.

V The Miners se Nikitin připojuje k vedoucímu týmu, aby řídil strategický rozvoj, podporoval expanzi v Evropě a Asii a budoval škálovatelné systémy pro další fázi růstu společnosti. „Roman je jedním z mála lidí v oboru, kteří skutečně rozumí jak umění budování značky, tak vědě o škálovatelnosti,“ řekl Egor Kolpakov, zakladatel a generální ředitel The Miners. „Přichází v klíčovém okamžiku – a já se těším, že společně napíšeme další kapitolu,“ dodává.

Jmenování přichází v době, kdy společnost The Miners pokračuje ve svém rychlém růstu. Značka v současné době provozuje 23 kaváren v České republice, Španělsku, Polsku, Slovensku, Rakousku a Nizozemsku, přičemž otevření několika nových provozoven je v pokročilé fázi příprav. Společnost očekává, že do konce roku 2025 dosáhne počtu 30 provozoven.

Do budoucna se The Miners připravuje na otevření své první pobočky v Asii v roce 2026, chystá se i nové sídlo a rozšíření pražírny v Praze, jejichž dokončení je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 – tento krok má podpořit rostoucí potřeby výroby a dlouhodobou mezinárodní expanzi.

