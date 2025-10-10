Zadavatelé a značky
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský

Po jednotném rebrandingu pokračuje skupina Direct v budování silné a konzistentní značky: vedle nového týmu komunikace, vedeného Jitkou Pajurkovou, vzniká také marketingové oddělení v čele s Petrem Matějovským. Oba týmy se společně zaměří na sjednocení komunikace, zvyšování reputace a posilování hodnot Directu napříč všemi společnostmi.

Pod vedením Jitky Pajurkové vznikl tým, který kombinuje zkušenosti z velkých značek i agentur s mladým pohledem. „Naším cílem je ukázat, že komunikace je klíčová součást byznysu. Díky různorodosti týmu dokážeme nyní jedním dechem podporovat kolegy uvnitř firmy, rozvíjet vztahy s partnery a posilovat reputaci celé skupiny, a to jednotně napříč všemi komunikačními kanály – jak v klasických médích, tak v digitálu,“ říká Jitka Pajurková, lídr komunikace Direct skupiny.

Vedení a koordinaci externí komunikace bude mít na starost Jitka Šmejkalová, která do Directu přichází z Publicis Group. Po téměř desetiletém působení v PR agenturách, kde pečovala o značky jako McDonald’s, Lego, Brown-Forman, Haribo nebo Philip Morris, bude nyní budovat brand reputation Directu a koordinovat komunikaci napříč celou skupinou. „Mým cílem je, aby komunikace Directu byla jednotná, srozumitelná a přinášela lidem jasný obraz toho, kým jako skupina jsme, to vše jednoduše a přátelsky,“ říká Šmejkalová.

Digitální image a sociální sítě Direct si pod svá křídla bere Tereza Wurstová, která přichází po více než šesti letech z Vodafonu. S desetiletou zkušeností v digitálním marketingu bude řídit strategii digitálního obsahu pro Direct Group a budovat thought leadership značky i jejího vedení. „Sociální sítě jsou pro nás cestou, jak ukázat, že Direct je značka přátelská, otevřená a dostupná. Chceme, aby lidé cítili, že se za značkou skrývají skuteční lidé, kteří rozumí jejich potřebám,“ říká Tereza Wurstová.

Tým pod vedením Jitky Pajurkové dále tvoří Michal Kremina, koordinátor interní komunikace skupiny, Jan Mládek se zaměřením na eventy a grafička Lenka Polová.

Do vedení skupinového marketingu nově přichází Petr Matějovský, který má dlouholeté zkušenosti s budováním značek, řízením a implementací marketingových strategií z firem jako je Sazka, řecký OPAP anebo O2. Tým, jenž pod jeho vedením vznikne, se bude starat o veškeré marketingové aktivity skupiny a její brandovou komunikaci. „Na Directu mě baví jeho energie, otevřenost a chuť dělat věci jinak. Těším se, že budeme společně psát příběh značky, která lidem zjednodušuje život, inspiruje, je plná emocí a má přesah,“ říká Petr Matějovský, nový lídr marketingu skupiny.

