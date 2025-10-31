Zadavatelé a značky
Nejlepší práce vzniká v nepohodlí

Když se v reklamě řekne odvaha, často je tím míněn risk. U Gabriela Mattara je to však spíš životní strategie. Kreativní ředitel berlínské pobočky Innocean Worldwide, autor více než tří stovek oceněných kampaní, je muž, který německé reklamě vdechl brazilský šarm, a zároveň jí pomohl získat prvního Titanového lva pro Německo.

Právě projekt „The Uncensored Playlist“, který ve spolupráci s organizací Reportéři bez hranic proměnil cenzurované novinářské texty v popové písně dostupné na streamovacích platformách, ukázal, že pravda si najde cestu, i když ji běžné kanály zablokují. Na konferenci Forum Media Mattar ukáže, proč nejlepší kreativita vzniká tam, kde se potkává emoce, odvaha a kulturní nadhled, a jak se z poutavého nápadu stane globální fenomén.

Jak se liší reklamní prostředí v Brazílii a v Berlíně? A co je podle něj největší překážkou kreativity v agenturním světě?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 44/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Šimon Hauser

Šimon Hauser

