Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

RHKB spouští službu MARKETING360. Členům nabídne bezplatné marketingové poradenství

Regionální hospodářská komora Brno spouští novou službu MARKETING360, která přináší členským firmám bezplatné poradenství v oblasti marketingu a komunikace. Program je určen všem typům společností, od větších firem, které hledají externí validaci a nový pohled na své aktivity, přes podniky v růstu až po menší podniky bez vlastního marketingového týmu.

„Naším cílem je dlouhodobě zvyšovat hodnotu členství v komoře. MARKETING360 vnímáme jako výrazný nový benefit, díky němuž naši členové získají profesionální podporu v oblasti, která je dnes pro rozvoj podnikání klíčová. Věřím, že služba pomůže firmám lépe nastavit marketingové aktivity a posílit jejich konkurenceschopnost,“ uvádí Čeněk Absolon, ředitel RHKB.

Členové RHKB mají v rámci služby k dispozici vstupní strategickou konzultaci, pravidelné měsíční konzultace, e-mailovou podporu i praktické tipy od zkušených marketérů. Do projektu MARKETING360 se mohou jako dodavatelé zapojit i členské firmy nabízející marketingové služby a přispívat obsahem do Marketingové akademie RHKB. Networking s odborníky na marketing bude probíhat v nově vznikajícím Klubu marketérů RHKB, který navíc nabídne vzdělávání a sdílení zkušeností mezi podniky v regionu.

„MARKETING360 propojí firmy, nabídne jim nový benefit a posune marketingovou úroveň celé komory. Chceme, aby se stal platformou pro sdílení zkušeností, vzdělávání i růst. Členům jej budeme aktivně nabízet a dodavatelskou strukturu postupně rozšiřovat. Do budoucna plánujeme službu nabídnout i dalším zajímavým partnerům a využít ji k propojení firem s veřejnou správou a akademickou sférou,“ říká garant nové služby Petr Lesenský, který je předsedou Marketingové rady RHKB.

Regionální hospodářská komora Brno patří k největším hospodářským komorám v republice. Aktuálně má přes 450 členů. Zároveň má i dlouhodobou tradici, protože obchodní a živnostenská komora byla v Brně založena už v roce 1850. RHK Brno na její činnost navazuje a poskytuje služby v oblasti podpory mezinárodního obchodu, vzdělávání a poradenství.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ