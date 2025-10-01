RHKB spouští službu MARKETING360. Členům nabídne bezplatné marketingové poradenství

Regionální hospodářská komora Brno spouští novou službu MARKETING360, která přináší členským firmám bezplatné poradenství v oblasti marketingu a komunikace. Program je určen všem typům společností, od větších firem, které hledají externí validaci a nový pohled na své aktivity, přes podniky v růstu až po menší podniky bez vlastního marketingového týmu.
„Naším cílem je dlouhodobě zvyšovat hodnotu členství v komoře. MARKETING360 vnímáme jako výrazný nový benefit, díky němuž naši členové získají profesionální podporu v oblasti, která je dnes pro rozvoj podnikání klíčová. Věřím, že služba pomůže firmám lépe nastavit marketingové aktivity a posílit jejich konkurenceschopnost,“ uvádí Čeněk Absolon, ředitel RHKB.
Členové RHKB mají v rámci služby k dispozici vstupní strategickou konzultaci, pravidelné měsíční konzultace, e-mailovou podporu i praktické tipy od zkušených marketérů. Do projektu MARKETING360 se mohou jako dodavatelé zapojit i členské firmy nabízející marketingové služby a přispívat obsahem do Marketingové akademie RHKB. Networking s odborníky na marketing bude probíhat v nově vznikajícím Klubu marketérů RHKB, který navíc nabídne vzdělávání a sdílení zkušeností mezi podniky v regionu.
„MARKETING360 propojí firmy, nabídne jim nový benefit a posune marketingovou úroveň celé komory. Chceme, aby se stal platformou pro sdílení zkušeností, vzdělávání i růst. Členům jej budeme aktivně nabízet a dodavatelskou strukturu postupně rozšiřovat. Do budoucna plánujeme službu nabídnout i dalším zajímavým partnerům a využít ji k propojení firem s veřejnou správou a akademickou sférou,“ říká garant nové služby Petr Lesenský, který je předsedou Marketingové rady RHKB.
Regionální hospodářská komora Brno patří k největším hospodářským komorám v republice. Aktuálně má přes 450 členů. Zároveň má i dlouhodobou tradici, protože obchodní a živnostenská komora byla v Brně založena už v roce 1850. RHK Brno na její činnost navazuje a poskytuje služby v oblasti podpory mezinárodního obchodu, vzdělávání a poradenství.