Novým vedoucím Komunikace podniku Škoda Auto se stal Jozef Baláž

Novým vedoucím oddělení Komunikace podniku ve společnosti Škoda Auto se stává Jozef Baláž, který se tak vrací na pozici, v níž působil v letech 2011 až 2017. Stávající vedoucí Tomáš Kotera odchází po více než 25 letech u značky Škoda na pozicích doma i v zahraničí.
Nový vedoucí Komunikace podniku Jozef Baláž bude ve své pozici zodpovědný za korporátní témata a přímo podřízený vedoucímu oddělení Komunikace Tomu Drechslerovi. „S radostí vítám Jozefa zpět na oddělení komunikace. Jeho rozsáhlé zkušenosti a znalosti v rámci značky Škoda i koncernu Volkswagen se zde nyní, v náročné době transformace a globálního rozvoje automobilky, naplno využijí. Zároveň chci poděkovat Tomášovi za jeho dlouholeté působení u značky Škoda. Pro komunikaci podniku odvedl vynikající práci a přeji mu hodně štěstí v další kariéře i v osobním životě,“ komentuje změny Drechsler.
Jozef Baláž má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen. Do oddělení Komunikace automobilky Škoda Auto nastoupil v roce 2000, v letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl oddělení Komunikace podniku Škoda Auto, do jehož čela se nyní znovu vrací. V letech 2017 až 2023 působil jako ředitel PR a komunikace, posléze i vedoucí značky Škoda ve společnosti Volkswagen Group China v Pekingu. Po návratu do Škoda Auto byl téměř dva roky vedoucím oddělení Zákaznické zkušenosti a interakce (Customer Experience & Engagement).
Nyní bývalý vedoucí Komunikace Tomáš Kotera se rozhodl po více než 25 letech ve společnosti Škoda Auto přijmout novou pracovní výzvu mimo koncern Volkswagen. Ve společnosti Škoda Auto pracoval od roku 1999 na různých pozicích v oblasti komunikace, oddělení Komunikace podniku vedl od srpna 2017. V letech 2013 až 2017 byl ředitelem PR a komunikace Škoda China v rámci Volkswagen Group China.