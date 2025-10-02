Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Novým vedoucím Komunikace podniku Škoda Auto se stal Jozef Baláž

Jozef Baláž Škoda Auto

© Škoda Auto, upraveno AI

Novým vedoucím oddělení Komunikace podniku ve společnosti Škoda Auto se stává Jozef Baláž, který se tak vrací na pozici, v níž působil v letech 2011 až 2017. Stávající vedoucí Tomáš Kotera odchází po více než 25 letech u značky Škoda na pozicích doma i v zahraničí.

Nový vedoucí Komunikace podniku Jozef Baláž bude ve své pozici zodpovědný za korporátní témata a přímo podřízený vedoucímu oddělení Komunikace Tomu Drechslerovi. „S radostí vítám Jozefa zpět na oddělení komunikace. Jeho rozsáhlé zkušenosti a znalosti v rámci značky Škoda i koncernu Volkswagen se zde nyní, v náročné době transformace a globálního rozvoje automobilky, naplno využijí. Zároveň chci poděkovat Tomášovi za jeho dlouholeté působení u značky Škoda. Pro komunikaci podniku odvedl vynikající práci a přeji mu hodně štěstí v další kariéře i v osobním životě,“ komentuje změny Drechsler.

Jozef Baláž má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen. Do oddělení Komunikace automobilky Škoda Auto nastoupil v roce 2000, v letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl oddělení Komunikace podniku Škoda Auto, do jehož čela se nyní znovu vrací. V letech 2017 až 2023 působil jako ředitel PR a komunikace, posléze i vedoucí značky Škoda ve společnosti Volkswagen Group China v Pekingu. Po návratu do Škoda Auto byl téměř dva roky vedoucím oddělení Zákaznické zkušenosti a interakce (Customer Experience & Engagement).

Nyní bývalý vedoucí Komunikace Tomáš Kotera se rozhodl po více než 25 letech ve společnosti Škoda Auto přijmout novou pracovní výzvu mimo koncern Volkswagen. Ve společnosti Škoda Auto pracoval od roku 1999 na různých pozicích v oblasti komunikace, oddělení Komunikace podniku vedl od srpna 2017. V letech 2013 až 2017 byl ředitelem PR a komunikace Škoda China v rámci Volkswagen Group China.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ