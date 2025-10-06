Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová

Ve vedení Škoda Group došlo od 1. října ke změně na pozici Vice President Marketing & Communications. Tuto pozici nově zastává Kateřina Pištorová, která bude řídit strategii komunikace, posilovat reputaci značky a koordinovat marketingové a PR aktivity napříč skupinou a trhy.
Kateřina Pištorová přináší více než dvacet let zkušeností v oblastech firemní komunikace, PR a marketingu. V minulosti působila v technologických a průmyslových subjektech jako ABB, kde vedla komunikaci a marketing České republiky a komunikační aktivity firmy na Slovensku. Dále působila ve skupině Siemens ČR, kde byla zodpovědná za externí komunikaci a současně byla tiskovou mluvčí skupiny v Česku.
Kromě toho má zkušenosti z retailu, konkrétně z řetězce Makro. Rovněž komunikovala za technologický start-up Woltair. Krátce působila také v Alstomu, kde měla na starost externí a interní komunikaci pro český a slovenský trh. Působila také jako PR Consultant pro klienty zejména v průmyslovém a energetickém segmentu, naposledy například pro skupinu Třinecké železárny.
„K týmu Škoda Group se připojuji v době, kdy má společnost silný management a je na trajektorii růstu. Škoda Group navazuje na svou 165 let dlouhou tradici ve strojírenství a má ambici být globálním hráčem. Budeme proto i nadále posilovat značku a povědomí o ní na českém trhu, ale velký důraz chceme směřovat na její posílení na trzích, které jsou pro Škoda Group obchodně klíčové. Našimi tématy jsou chytrá a udržitelná veřejná doprava s důrazem na vlastní technologické know-how a inovace,“ komentuje svůj nástup Kateřina Pištorová.
Dosavadní Vice President Marketing & Communications Milan Kosař přechází na pozici Head of Brand. V této roli převezme vedení komplexního projektu rebrandingu značky Škoda.