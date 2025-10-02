Nová energie v čele marketingu Blue Style: Do role CMO nastupuje Záhoříková

Cestovní kancelář Blue Style oznámila posílení svého vedení. V srpnu nastoupila na pozici marketingové ředitelky Aneta Záhoříková, která přináší více než desetileté zkušenosti z oblasti marketingu a reklamy.
„Vnímám Blue Style jako značku s mimořádným potenciálem, která si dlouhodobě buduje silnou pozici na českém trhu. Mým cílem je ještě více prohloubit vztah se zákazníky prostřednictvím inovativní komunikace a moderních marketingových nástrojů. Chci, aby CK Blue Style byla vnímána nejen jako spolehlivý partner pro dovolenou, ale i jako značka, která inspiruje, udává trendy a dokáže nadchnout novými cestovatelskými zážitky. Součástí mé strategie je co nejlépe poznat zákazníka, chápat jeho potřeby a reagovat na ně,“ uvedla Aneta Záhoříková ke svému nástupu.
Aneta Záhoříková působí v oblasti marketingu a reklamy více než deset let. Zkušenosti získala v mezinárodních agenturách Ogilvy a VCCP Prague, kde působila na manažerských pozicích. Během své kariéry vedla kampaně pro řadu známých značek, například CzechTourism, L’Oréal či Pilsner Urquell, a v minulosti spolupracovala i s CK Blue Style. Jako Account Director se zaměřovala na strategické řízení mezinárodních projektů, budování značek napříč různými trhy a důraz na efektivní, konzistentní komunikaci.
„Anetu s velkou radostí vítáme v našem týmu. Její zkušenosti a energie jsou přesně tím, co Blue Style potřebuje pro další etapu růstu. Věřím, že pod jejím vedením bude naše značka ještě výraznější a že se nám podaří oslovit nové generace cestovatelů, kteří hledají kvalitu, spolehlivost a zároveň inspiraci,“ dodává Imed Jeddai, majitel a generální ředitel CK Blue Style.