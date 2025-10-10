Zadavatelé a značky
Nenechme lišku hlídat kurník

V oboru, který je často spojován s budováním pozlátka a uhlazováním reputačních krizí, představuje Mary Beth West hlas, který se nenechá snadno utišit. Už tři dekády rozkrývá temná zákoutí firemní i politické komunikace, boří zažité mýty o PR a neúnavně upozorňuje na etické prohřešky těch, kteří by měli jít příkladem. V rozhovoru přibližuje, proč je etika pravdivosti nepostradatelným základem důvěryhodné komunikace, jak odhalit toxické firemní prostředí a jak se mohou PR profesionálové postavit situacím, kdy balancují mezi loajalitou k vedení a odpovědností vůči společnosti.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 41/2025.

Šimon Hauser

