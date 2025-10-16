Marketing v Dachser Czech Republic nově vede Jan Šplíchal

Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic posílil svůj marketingový tým. Na pozici Marketing & Communications Manager nastoupil marketér Jan Šplíchal, který do společnosti přináší zkušenosti z oblasti informačních technologií i segmentu nákladních přeprav.
Jan Šplíchal je absolventem oboru Informační studia na Karlově univerzitě v Praze. Svoji profesní dráhu zahájil v médiích jako šéfredaktor specializovaného časopisu PC World Magazine. Poté působil řadu let na obchodních a marketingových pozicích ve společnostech zabývajících se informačními technologiemi pro B2B segment, jako například Fujitsu Technology Solutions či Panasonic TOUGHBOOK, kde zastával pozici CEE & Turkey Regional Marketing Manager.
Do Dachseru přichází ze společnosti Ford Trucks CZ. Zde jako Head of Marketing & PR řídil komunikační strategii pro nákladní a užitková vozidla značky Ford. V oblasti marketingové komunikace se dlouhodobě zaměřuje na digitální strategie, brand management a propojování obchodu s marketingem. Zajímá se o praktické využití umělé inteligence ve firemní komunikaci, zejména v oblasti automatizace obsahu, a personalizaci zákaznické zkušenosti. Má zkušenosti s řízením kampaní v mezinárodním prostředí i s komunikací napříč segmenty B2B a B2C.
Ve své nové roli v Dachser Czech Republic bude Šplíchal zodpovědný za vedení oddělení marketingové komunikace. Jeho úkolem bude rozvoj a řízení marketingových a komunikačních aktivit na národní úrovni a implementace globální strategie společnosti v České republice. Bude se zaměřovat na realizaci marketingových plánů v souladu s omnichannel přístupem a úzce spolupracovat s obchodním oddělením.
„Společnost Dachser je pro mě synonymem pro kvalitní, inteligentní a spolehlivé logistické služby, která zároveň aktivně reaguje na aktuální výzvy. V době rychlé digitalizace, proměny zákaznických očekávání a rostoucích požadavků na udržitelnost je nutné komunikaci firmy nejen přizpůsobovat, ale také rozvíjet jako strategický nástroj. Budování značky dnes vyžaduje nové přístupy – a právě na tyto výzvy se těším,“ uvádí Šplíchal.
„Jan Šplíchal přichází s bohatými zkušenostmi z oblasti strategické komunikace a brandingu renomovaných značek v B2B segmentu. Přináší s sebou inovativní přístupy, které budou pro náš další rozvoj přínosem, říká Jan Polter, MBA, obchodní ředitel Dachser Czech Republic a.s., a dodává: „Těší nás, že Jan vnímá sílu naší značky a bude ji nadále na českém trhu rozvíjet.“