Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Marketing v Dachser Czech Republic nově vede Jan Šplíchal

Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic posílil svůj marketingový tým. Na pozici Marketing & Communications Manager nastoupil marketér Jan Šplíchal, který do společnosti přináší zkušenosti z oblasti informačních technologií i segmentu nákladních přeprav.

Jan Šplíchal je absolventem oboru Informační studia na Karlově univerzitě v Praze. Svoji profesní dráhu zahájil v médiích jako šéfredaktor specializovaného časopisu PC World Magazine. Poté působil řadu let na obchodních a marketingových pozicích ve společnostech zabývajících se informačními technologiemi pro B2B segment, jako například Fujitsu Technology Solutions či Panasonic TOUGHBOOK, kde zastával pozici CEE & Turkey Regional Marketing Manager.

Do Dachseru přichází ze společnosti Ford Trucks CZ. Zde jako Head of Marketing & PR řídil komunikační strategii pro nákladní a užitková vozidla značky Ford. V oblasti marketingové komunikace se dlouhodobě zaměřuje na digitální strategie, brand management a propojování obchodu s marketingem. Zajímá se o praktické využití umělé inteligence ve firemní komunikaci, zejména v oblasti automatizace obsahu, a personalizaci zákaznické zkušenosti. Má zkušenosti s řízením kampaní v mezinárodním prostředí i s komunikací napříč segmenty B2B a B2C.

Ve své nové roli v Dachser Czech Republic bude Šplíchal zodpovědný za vedení oddělení marketingové komunikace. Jeho úkolem bude rozvoj a řízení marketingových a komunikačních aktivit na národní úrovni a implementace globální strategie společnosti v České republice.  Bude se zaměřovat na realizaci marketingových plánů v souladu s omnichannel přístupem a úzce spolupracovat s obchodním oddělením.

„Společnost Dachser je pro mě synonymem pro kvalitní, inteligentní a spolehlivé logistické služby, která zároveň aktivně reaguje na aktuální výzvy. V době rychlé digitalizace, proměny zákaznických očekávání a rostoucích požadavků na udržitelnost je nutné komunikaci firmy nejen přizpůsobovat, ale také rozvíjet jako strategický nástroj. Budování značky dnes vyžaduje nové přístupy – a právě na tyto výzvy se těším,“ uvádí Šplíchal.

„Jan Šplíchal přichází s bohatými zkušenostmi z oblasti strategické komunikace a brandingu renomovaných značek v B2B segmentu. Přináší s sebou inovativní přístupy, které budou pro náš další rozvoj přínosem, říká Jan Polter, MBA, obchodní ředitel Dachser Czech Republic a.s., a dodává: „Těší nás, že Jan vnímá sílu naší značky a bude ji nadále na českém trhu rozvíjet.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-41
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-41
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem

MAM Exkluzivně v časopise

Mary Beth West
Komunita a lidé
Nenechme lišku hlídat kurník
To chce odvahu
Kreativita a kampaně
To chce odvahu. Hrad přišel s kampaní o duševním zdraví
Týden inovací
Akce a soutěže
Týden inovací řešil i budoucnost online retailu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
skupina Direct
Komunita a lidé
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
skupina Direct
Komunita a lidé
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ