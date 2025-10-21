Kreativita mezi lidmi a stroji

Na rychlost jsme se v agenturách dlouho dívali s nedůvěrou. „Rychle“ znamenalo dělat kompromisy. Dnes už to tak úplně neplatí. Díky AI netrvá rešerše dva dny, ale dvě minuty. Vizuál není otázkou tří kol schvalování, ale tří promptů.
Jenže co se vším tím časem, který jsme ušetřili? Můžeme díky tomu odbavit víc práce? Asi ano. Ale trh není nafukovací a agentur je pořád dost. Můžeme to dělat levněji? Možná, kdybychom účtovali jen hodiny. Ale jak změřit hodnotu? Nikdo neví. A tak zůstává jediná smysluplná možnost, jak rychlost využít – dělat věci líp.
Stojí za to si říct, jak velký skok jsme díky AI udělali. Klient dnes na první tendrové prezentaci vidí, jak bude jeho spot vypadat – nejen ve skriptu nebo storyboardu, ale ve střihu, barvě, s hudbou i voiceoverem. A často už otestovaný, alespoň na syntetických cílovkách.
Jedna věc, se kterou nám AI zatím nepomáhá, je ten pověstný „creative leap“ (i když tuhle svoji neschopnost čím dál líp maskuje). Tedy, ona s ním samozřejmě pomáhá, ale nepřímo. Dává nám na něj víc času, ale taky s ní máme nástroje na lepší řízení kreativního procesu.
Díky nekonečné zásobě thought‑starterů, prototypů na pár kliknutí a okamžité zpětné vazbě od syntetických cílovek se dnes týmy rozhodují přímo na místě, během samotného vymýšlení. Nemusejí čekat na review, testování a další kola úprav. O to důležitější je rozvíjet creative leadership napříč agenturou, nejen na úrovni kreativních ředitelů.
AI totiž zapojuje do řízení kreativy všechny. I stážista musí umět dát umělé inteligenci dobrý feedback, aby dostal použitelný výstup. K tomu se potřebuje naučit dovednosti, které dřív patřily výhradně seniorům a kreativním ředitelům a získávaly se v podstatě organicky – zkušenostmi.
A protože v Ogilvy cíleně tvoříme kampaně napříč kanály, jsou přirozenou součástí kreativního procesu i stratégové, mediální plánovači nebo PR specialisté. Všichni sedí u jednoho stolu a posouvají projekt dopředu už ve chvíli, kdy vzniká. V našem tempu si už nemůžeme dovolit poslat hotový koncept po agentuře a doufat, že bude fungovat ve všech kanálech. Všechno se musí sejít už na začátku. Proto takový důraz na intenzivní společnou kreativní práci.
Výhoda je, že větší zapojení do kreativního procesu je zatím pro všechny zúčastněné daleko zábavnější než tradiční workflow. A jestli něco ke kvalitě výstupu pomáhá ještě víc než rychlost, je to právě to, když lidi společné vymýšlení baví. A i za to částečně vděčíme AI.