Komunikaci Deloitte nově řídí Tomáš Myler. Přichází z McDonald‘s, dříve působil v Lidlu

Tým externí a interní komunikace v poradensko-technologické společnosti Deloitte vede od září Tomáš Myler. Kromě komunikace bude mít pod sebou i contentový tým, sociální média a grafické designéry.
Do Deloitte přichází Tomáč Myler z McDonald‘s, kde do letošního září působil na pozici impact directora pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. Přes dva roky tam vedl tým interní a externí komunikace, byl zodpovědný za public affairs a témata udržitelnosti nebo diverzity. Byl také zodpovědný za klíčové oblasti transformace a integrace česko-slovenského a ukrajinského klastru.
Ještě předtím působil několik let na pozici šéfa komunikace maloobchodní jedničky na trhu – Lidl. Tam stál například u zrodu pilotního programu pro zálohování PET lahví a plechovek, projektu Lidl les nebo iniciativy Skutečně zdravá škola v zájmu zdravého stravování pro děti. V oblasti komunikace a marketingu působí 14 let.
„Deloitte patří podle žebříčků Brand Finance i Interbrand mezi nejhodnotnější značky na světě a současně je lídrem v transformaci firem a celé společnosti. Podílet se na komunikaci takto silné globální značky je pro mě profesní výzvou i ctí,” říká Tomáš Myler. Kromě interní a externí komunikace bude mít pod sebou v Deloitte i contentový tým, sociální média a grafické designéry.
„Deloitte je největší poradensko-technologickou společností na světě, která se díky 400 000 odborníkům ve více než 150 zemích a 175 letům tradice stala synonymem pro inovace – od digitalizace a cloudové transformace přes kyberbezpečnost až po využití umělé inteligence,“ dodává.