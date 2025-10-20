Kateřina Trnková je novou brand managerkou Aston Martin Prague

Aston Martin Prague, výhradní zastoupení britské luxusní značky pro Českou republiku a Slovensko, oznamuje změnu ve vedení společnosti. Novou brand managerkou se stává Kateřina Trnková. Jedná se o dlouhodobě plánovaný krok s cílem posílit prodejní aktivity značky Aston Martin.
Kateřina Trnková má bohaté zkušenosti v oblasti prodeje a marketingu luxusních automobilů či exkluzivní audiovizuální techniky. Během své kariéry se zaměřovala především na investiční zhodnocení při nákupu a vlastnictví luxusních produktů.
U značky Aston Martin vystřídá Pavla Kalouše, který od května 2023 stojí v čele společnosti Rolls-Royce Motor Cars Prague a od loňska měl na starosti také značku Aston Martin a její uvedení na český a slovenský trh. Pavel Kalouš se bude nyní plně soustředit na rozvoj aktivit výhradního zastoupení značky Rolls-Royce a na špičkovou úroveň péče o klienty.
Karel Kadlec, majitel dealerství Aston Martin Prague, říká: „S příchodem Kateřiny získává náš tým zkušenou manažerku s vynikající znalostí automobilů, historických vozů i luxusního segmentu, což je ideální kombinace pro značku Aston Martin s jejími výlučnými modely, limitovanými edicemi a nekonečnými možnostmi zakázkových úprav Q by Aston Martin. Dosavadní zájem českých a slovenských zákazníků překonává naše očekávání, a tak jsem přesvědčen, že Kateřina dosáhne mnoha úspěchů a naváže na práci Pavla Kalouše.“
Kateřina Trnková, nová brand managerka značky Aston Martin, uvádí: „Pracovat pro tak slavnou značku, jako je Aston Martin, představuje splněný sen. Spojení mimořádně výkonných vozů s nejmodernější technikou a vrcholnou elegancí, ruku v ruce s jedinečnou historií a závodní DNA, je na trhu skutečně ojedinělé. Děkuji Pavlovi a celému týmu za dosavadní skvělou práci a nemohu se dočkat, jak budeme našim zákazníkům otevírat dveře do exkluzivního světa Aston Martin.“
Pavel Kalouš, brand manager značky Rolls-Royce, dodává: „Značka Aston Martin je jako moje dítě a vždy pro mě zůstane srdeční záležitostí, ale po roce intenzivní práce celého týmu nastal správný čas k dalšímu kroku – předat otěže do rukou nové brand managerky, které s touto krásnou značkou přeji hodně úspěchů. Rolls-Royce i Aston Martin si zaslouží osobitý a exkluzivní přístup, abychom mohli dál poskytovat služby a servis na té nejvyšší úrovni. Tím spíš, že s Rolls-Royce Motor Cars Prague příští rok oslavíme už 10 let na tuzemském trhu.“
Značka Aston Martin zahájila svoji činnost na českém a slovenském trhu prostřednictvím oficiálního zastoupení společností Aston Martin Prague dne 12. září 2024. Za uplynulý rok se podařilo vybudovat showroom v Praze-Strašnicích a zajistit značkové zázemí pro údržbu a opravy nových i starších modelů. V současné době probíhá dokončení zbrusu nového servisu dle nejvyšších standardů značky Aston Martin. V plném proudu jsou i plány na rozšíření a přestavbu prodejního místa, aby plně vyhovovalo rostoucí poptávce a širokým možnostem zakázkových úprav oddělení Q by Aston Martin.
Aston Martin Prague a Rolls-Royce Motor Cars Prague patří do společnosti CarTec Group, která byla založena v roce 2003 a za více než 20 let se vypracovala v jednoho z nejvýznamnějších prodejců automobilů a motocyklů v České republice. V oblasti prodeje luxusních vozů získala řadu významných mezinárodních ocenění.