Kateřina Huňová rozšiřuje vedení McCANN Prague jako Executive Creative Director

McCANN Prague posiluje kreativní vedení: na pozici Executive Creative Director nastupuje Kateřina Huňová. Jejím úkolem bude rozvíjet směřování agentury a podpořit její ambici vytvářet práci, která propojuje na datech podložený přístup s odvážnými nápady a měřitelným byznysovým přínosem.

Huňová posledních devět let působila v agentuře Zaraguza, kde stála za řadou kampaní pro české i mezinárodní značky a pomáhala definovat její kreativní rukopis. Předtím působila v agenturách Havas a Made by Vaculík. „Kateřina přináší zkušenost a přirozenou schopnost proměnit silný nápad v práci, která má skutečný dopad. Její cit pro strategii i talent vést lidi budou pro McCANN i naše klienty velkou posilou,“ říká Jan Binar, CEO McCANN Prague.

„Naší ambicí je dlouhodobě posouvat kreativní sílu napříč regionem. Kateřina je skvělým doplněním tohoto směru – přináší kombinaci citlivosti k lokálnímu kontextu a schopnosti vytvářet relevantní, mezinárodně srozumitelnou práci. A především je to úžasný člověk, což je pro nás při přijímání nových lidí klíčové – bez ohledu na naše ambice,“ dodává Leonard Savage, Chief Creative Officer McCANN Prague.

„Reklama je pro mě o vytváření silných příběhů, které mají reálný dopad. Je to prostor, kde se setkává lidskost, emoce a kreativita s businessovými cíli. V McCANNu vidím prostředí, kde se toto může dít – kde se data doplňují s intuicí velmi talentovaných a zkušených lidí a kde odvaha zkoušet nové věci není jen slogan, ale každodenní realita. Spolupráce s Leonardem Savage je pro mě příležitostí učit se od člověka, který dokáže posouvat týmy i značky do nových výšin,“ doplňuje Kateřina Huňová.

Kateřina pochází ze Zlína, vystudovala marketing a reklamu na Univerzitě Tomáše Bati, kde momentálně i vyučuje. V roce 2022 vydala svou literární prvotinu Sladké sny, kterou bude příští rok následovat vydání druhé knihy, rovněž z žánru sci-fi.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

