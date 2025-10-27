Zadavatelé a značky
Josh Nesfield posiluje Little Gretu

Bývalý globální manažer značky Budweiser Budvar Josh Nesfield (na fotce třetí zprava) posiluje strategickou kreativní agenturu Little Greta jako konzultant pro mezinárodní projekty.

Nesfield během šesti let v Budweiser Budvar pomohl proměnit tradiční český ležák v moderní mezinárodní značku. Nejprve jako marketingový manažer pro britský trh a později jako globální manažer formoval strategii a kampaně ve více než 70 zemích světa. Pod jeho vedením Budvar získal řadu ocenění za digitální marketing, obsah i webové projekty. Nesfield stál také u digitální transformace značky – od webu a sociálních sítí po e-commerce platformy a interní portály.

Po Budvaru Nesfield působil jako Head of Marketing v britské královské mincovně The Royal Mint, kde vedl mezinárodní týmy, řídil produktové strategie a rozšiřoval zákaznickou základnu na více než 80 trzích.

„Nejdu do neznáma, s Little Gretou jsme v minulosti úspěšně spolupracovali na britském trhu v oblasti experience a mobilní aplikace. Naší společnou ambicí je nyní otevírat značkám ze střední Evropy dveře na nové trhy,“ vysvětluje Nesfield.

„Josh propojuje strategické myšlení s praktickou zkušeností – od návrhu značek po jejich expanzi na nová působiště. Spojuje globální perspektivu s citlivostí k místnímu kontextu,“ uvedl Jan Blažek z Little Grety. „Lidé si Little Gretu typicky spojují s její prací pro pivovary. Nezastíráme, že právě sem se náš zrak upírá primárně. Jsme však otevřeni spolupráci se všemi značkami ze střední Evropy, které chtějí uspět v zahraničí,“ uzavírá Blažek.

