Jan Kopecký povede korporátní komunikaci L’oréal Groupe pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. Přichází z T-Mobilu

Kopecký nastupuje na pozici Corporate Affairs & Engagement Director pro L’Oréal Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Na starosti bude mít řízení externí komunikace, interní komunikace a public affairs.
S důrazem na data-driven přístup a budování reputace bude Jan Kopecký zodpovědný za celkovou komunikační strategii L’Oréal Groupe v regionu. Jeho cílem je transformovat komunikaci za hranice výstupních metrik a pevně ji propojovat s obchodními cíli na základě hlubokých analytických dat.
Do L’Oréal Groupe přichází Kopecký s více než dvacetiletými zkušenost v oblasti komunikace. V uplynulých osmi letech působil na pozici Head of Internal Communications pro T-Mobile Czech Republic & Slovak Telekom. Zde byl zodpovědný za budování interní komunikace a angažovanosti v rámci komplexní mezinárodní struktury.
Ještě předtím pracoval v různých rolích ve společnosti Siemens Česká republika, kde naposledy vedl marketingovou komunikaci. Během své kariéry získal zkušenosti v digitální komunikaci a tvorbě „purpose-driven“ obsahu, což jsou oblasti, které jsou pro L’Oréal Groupe klíčové.
„L’Oréal je globálním lídrem v oblasti krásy a jeho značky a inovace ovlivňují miliony lidí po celém světě. Podílet se na utváření komunikace takto silné a inspirativní společnosti v celém regionu je pro mě obrovskou profesní výzvou a ctí,“ říká Jan Kopecký. „Těším se, že budu moci přispět k posilování reputace, rozvoji strategických komunikačních iniciativ a prohlubování dialogu se všemi našimi stakeholdery, a to jak externě, tak i v rámci interní komunikace se zaměstnanci,“ dodává.