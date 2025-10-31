Před několika týdny mu bylo třiapadesát. Jakub Kohák patří k našim nejlepším reklamním režisérům, a to už skoro čtvrt století. Přesto je dobré si to občas připomínat. Jinak by hrozilo, že tuto jeho nejvlastnější profesi převálcuje image vtipálka z pořadu Partička, herce z filmů a seriálů či porotce televizní soutěže, kde má jeho tvář „známý hlas“.
On sám otázku, jak ho lidé budou vnímat, neřeší. „Když hraju, je to pro mě příjemný únik od psaní článků nebo povídek. A při psaní zase unikám od režírování… Neustálá improvizace okysličuje mozek. Aspoň nevyhořím.“
