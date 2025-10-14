Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Ivan Ljubić se stává generálním ředitelem skupiny Hisense pro Česko a Slovensko

Společnosti Gorenje spol. s r.o., Gorenje Real s.r.o. a Gorenje Slovakia s.r.o., které jsou součástí globální skupiny Hisense, oznamují jmenování Ivana Ljubiće do funkce generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku.

Ve své nové roli bude Ivan Ljubić zodpovědný za vedení a strategické řízení značek Hisense, Gorenje, ASKO, Kuchyně Gorenje a MORA v obou zemích. Povede všechna klíčová oddělení – od obchodu, marketingu, logistiky, servisu, financí a controllingu, přes produktový management až po HR a další podpůrné týmy.

Ivan Ljubić přináší do nové role bohaté zkušenosti z oblasti financí, obchodu a řízení. V rámci skupiny Hisense Europe působil jako regionální ředitel pro prodej, marketing a řízení dodavatelského řetězce, dříve také jako finanční ředitel Gorenje Zagreb. Profesní základy získal v bankovním sektoru, kde zastával manažerské pozice ve Zagrebačké bance. Vystudoval management na Fakultě ekonomie a podnikání Univerzity v Záhřebu, kde získal bakalářský i magisterský titul.

Ve funkci střídá Gregora Gržinu, který vedl region od září 2019. „Byl jsem rád, že jsem mohl vést naše týmy v České a Slovenské republice po dobu více než šesti let. Funkci nyní předávám člověku, který má energii, zkušenosti a silnou vizi posunout nejen naše značky, ale i obchodní vztahy a rozvoj zaměstnanců na další úroveň,“ uvedl Gregor Gržina.

„Děkuji Gregorovi za jeho mimořádné vedení, díky kterému se skupina Hisense stala jedničkou na českém i slovenském trhu. Je mi ctí navázat na tento úspěch a společně s týmem pokračovat v růstu, inovacích a budování silných vztahů se zákazníky i partnery,“ říká Ivan Ljubić.

„Jsme rádi, že Ivan přebírá vedení našich aktivit v regionu. Věříme, že jeho zkušenosti a vize přispějí k dalšímu růstu našich značek a posílení pozice na trhu,“ doplňuje Erika Varagya, HR ředitelka společnosti.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-41
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-41
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem

MAM Exkluzivně v časopise

Mary Beth West
Komunita a lidé
Nenechme lišku hlídat kurník
To chce odvahu
Kreativita a kampaně
To chce odvahu. Hrad přišel s kampaní o duševním zdraví
Týden inovací
Akce a soutěže
Týden inovací řešil i budoucnost online retailu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
skupina Direct
Komunita a lidé
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
skupina Direct
Komunita a lidé
Skupina Direct rozšiřuje komunikační tým pod vedením Jitky Pajurkové. Do čela marketingu přichází Petr Matějovský
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ