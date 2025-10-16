Henkel Slovensko a Henkel ČR oznamují změnu na pozici marketingové manažerky

Společnosti Henkel Slovensko a Henkel ČR oznamují významnou změnu ve vedení marketingového oddělení. Dosavadní marketingová manažerka Jana Očadlíková, která v Henkel působí více než 25 let, odchází na novou pozici Head of Brand Steering HDW/HSC EU. Její nástupkyní se stává Marie Hobzová.
Marie Hobzová přináší do vedení marketingového týmu zkušenosti z oblasti e-commerce, digitálního marketingu a category managementu. Poslední dva roky působila jako Head of eCommerce Europe se sídlem v Praze a ve Vídni, kde vedla evropský tým a nastavovala strategii online prodeje. Předtím zastávala několik klíčových pozic v rámci Henkel CZ/SK, například Head of Commercial Excellence, Head of CM & NRM & Digital & E-commerce nebo Senior Brand Manager pro značky jako Somat, Pur, Bref a Clin.
„Těší mě, že mohu vést marketingový tým v Česku a na Slovensku v této době, kdy se chování spotřebitelů dynamicky mění a digitalizace otevírá nové příležitosti pro značky Henkel. Mým cílem je posilovat naše značky na trhu a podpořit jejich další růst,“ uvedla Marie Hobzová.
Jana Očadlíková působila na pozici marketingové manažerky Consumer Brands Henkel Slovensko a Henkel ČR v letech 2023-2025. Do společnosti nastoupila už v roce 1997 a během více než dvou desetiletí postupně zastávala pozice Brand Manager, Category Manager Laundry & Home Care a Head of Marketing Laundry & Home Care v Česku a na Slovensku. Od roku 2023, po sloučení obchodních divizí Laundry & Home Care a Beauty Care, působila jako Head of Marketing Consumer Brands CZ/SK. V této roli koordinovala marketingové aktivity širokého portfolia značek a podporovala transformaci společnosti na novou organizační strukturu.
„Henkel pro mě vždy znamenal nejen profesionální zázemí, ale i prostor pro osobní růst. Jsem hrdá, že jsem mohla být součástí transformace a posilování našich značek na trhu. Věřím, že Marie a celý tým úspěšně navážou na dosavadní výsledky,“ řekla Jana Očadlíková.
Tato personální změna je součástí dlouhodobé strategie společnosti Henkel, která podporuje rozvoj talentů a nabízí manažerům příležitosti k mezinárodnímu kariérnímu růstu.
„Jsem upřímně rád, že se Marie stává součástí našeho česko-slovenskému týmu. Její zkušenosti a energie budou přínosem pro marketing Henkel Consumer Brands. Zároveň mám velkou radost z úspěchu Jany Očadlíkové, která postupuje do evropské struktury – je to potvrzení kvality a ambicí talentů z Česka a Slovenska,“ uvedl Roman Kýr, generální ředitel divize Henkel Consumer Brands pro Slovensko a Česko.