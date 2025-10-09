Zadavatelé a značky
Grizly má nového marketingového ředitele. Značka chce růst napříč Evropou

© Grizly

Česká značka zdravých potravin Grizly jmenovala do vedení marketingu Davida Abrahama, stratéga a kreativce, který v minulosti působil například ve společnostech CZC.cz, Albert nebo Košík.

Úkolem nově zvoleného marketingového ředitele je posílit značku a akcelerovat expanzi do dalších evropských zemí. „Marketing je pro nás klíčovým růstovým motorem. Spojuje značku, zákazníky, vlastní produkty i technologie. CMO má tyto oblasti zlepšit a propojit, abychom mohli Grizly dál škálovat nejen doma, ale i v zahraničí. Bez silného brandu a jasného positioningu nemůžeme dlouhodobě uspět,“ komentuje jmenování Dominik Píchal, zakladatel a CEO Grizly, jehož osobním cílem je mít šťastné a zdravé zákazníky.

David Abraham přichází do Olomouce s cílem vybudovat z Grizly evropského lídra na poli zdravého stravování a snackingu. V minulosti stál například za Vánočním příměřím CZC a Alzy, budoval digitální loajalitní program Můj Albert a v Košíku vedl přípravy na novou odvážnou kreativní kampaň, ve které výrazné postavy české historie praotec Čech, Jan Žižka nebo Bivoj nakupují potraviny online.

„Grizly má chuť růst, a to rychle. Není to značka, která by se spokojila s pohodlným byznysem v Česku. Ambice expandovat a budovat brand, který bude rezonovat napříč Evropou, je výzvou, na kterou se těším,“ říká nově jmenovaný Chief Marketing Officer David Abraham.

Značka Grizly podle Abrahama potřebuje víc dravosti a odvahy. Jeho cílem je, aby „medvědí“ komunikace zaujala, bavila a nenechávala lidi chladnými. Mezi jeho první kroky patří pochopení zákaznického vnímání značky, vytyčení jejího dalšího směřování nebo influencer boost napříč trhy. Dlouhodobě bude budovat symboly značky, které Grizly odliší od konkurence.

„Nechceme být jen další značkou s oříšky. Chceme být etalon kategorie. Být na očích, být na dosah. Pokud vás zákazník nezná, nemůže vás koupit. Pokud vás nenajde, tak taky ne. Všechno ostatní jsou jen plané řeči,“ dodává Abraham a upozorňuje, že pro značku je neschopnost zaujmout větší hrozbou než chyba, proto není třeba se bát kreativity.

Grizly aktuálně působí na sedmi trzích (CZ, SK, PL, HU, RO, AT a DE) a svou pozici plánuje v zahraničí výrazně posílit. Značka, která letos míří v tržbách k miliardě českých korun, chce být průvodcem č. 1 na zdravé cestě životem. Ukazovat, že zdravé jídlo může být dostupné a chutné a pomáhat tak lidem žít zdravější a radostnější život.

„V Česku a na Slovensku jsme lídrem. V dalších zemích postupně rosteme. Naším cílem je být do roku 2030 ‚Nut King of Europe´, první volbou, když zákazník přemýšlí o zdravém snacku nebo přípravě jídla na celý den,“ uzavírá Píchal.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

