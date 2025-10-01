CSG rozšiřuje představenstvo a má nového ředitele marketingu a komunikace

Průmyslově-technologická skupina CSG, vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, posiluje nejvyšší vedení. Představenstvo mateřské společnosti Czechoslovak Group a.s. se od 1. 10. rozšiřuje o dvě zkušené manažerky – Michaelu Katolickou a Alenu Kozákovou. Zároveň do CSG přichází nový ředitel komunikace a marketingu Tomáš Kotera.
Předsedou představenstva skupiny CSG je majitel a CEO skupiny CSG Michal Strnad, jeho místopředsedy jsou výkonný ředitel David Chour a General Counsel Ladislav Štorek a jeho členy ředitel pro akvizice Petr Formánek a finanční ředitel Zdeněk Jurák. Po rozšíření o dvě nové členky bude tedy představenstvo Czechoslovak Group a.s. sedmičlenné.
„Rozšíření představenstva o Michaelu Katolickou a Alenu Kozákovou je přirozeným krokem. Michaela i Alena významně přispěly k budování skupiny. Obě představují uznávané manažerky a jejich přímé zapojení do nejvyššího orgánu CSG vyjadřuje klíčový význam compliance a personálního řízení pro další rozvoj skupiny,“ uvádí Michal Strnad, majitel a CEO skupiny.
Michaela Katolická působí od roku 2022 jako generální ředitelka CSGM, servisní společnosti skupiny. Zároveň v rámci skupiny zodpovídá za oblast Compliance. Do CSG nastoupila v roce 2018 a postupně zastávala pozice v oblasti compliance a bezpečnosti. Vystudovala právo na Západočeské univerzitě v Plzni, právo EU v Toulouse a doktorát získala na Univerzitě Karlově. Má za sebou úspěšné projekty v oblasti compliance, řízení procesů a kvality.
„Jsem ráda, že mohu v nové roli přispět k dalšímu rozvoji skupiny CSG. Vnímám to jako závazek pokračovat v posilování transparentnosti a odpovědného řízení, které jsou klíčové pro úspěch moderní průmyslové skupiny,“ uvedla ke svému zvolení.
Alena Kozáková zastává od roku 2021 pozici personální ředitelky skupiny. V minulosti působila v HR ve společnostech Iveco Czech Republic a Vagónka Studénka, kde řídila týmy napříč zeměmi. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně, kde rovněž získala doktorát. Absolvovala mezinárodní manažerské a HR programy při VUT v Brně a Nottingham Trent University.
V CSG stojí za zaváděním moderních HR procesů, talentových a vzdělávacích programů. „Vstup do představenstva je pro mě potvrzením významu oblasti lidských zdrojů pro další růst CSG. Chci se zaměřit na rozvoj talentů a HR procesy, které podpoří konkurenceschopnost skupiny doma i v zahraničí,“ říká Kozáková.
Nový ředitel komunikace a marketingu
Svou profesní kariéru spojil se společností Škoda Auto. Nyní, po pětadvaceti letech, se Tomáš Kotera rozhodl přijmout novou výzvu a stal se ředitelem komunikace globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG), vlastněné českým podnikatelem Michalem Strnadem. Funkce se ujal 1. října.
Tomáš Kotera působil ve Škodě Auto pětadvacet let, z toho posledních více než osm let na pozici vedoucího korporátní a interní komunikace. Zkušenosti má též ze zahraničí. Více než čtyři roky působil jako ředitel PR a komunikace Škoda China v rámci Volkswagen Group China.
„Nástup do CSG je další výzvou v mé kariéře. Oslovilo mě, že jde o českou firmu se silným mezinárodním přesahem, která dnes již působí globálně. CSG vnímám jako značku, která je reklamou na český průmysl, šíří jeho dobré jméno ve světě a posiluje image České republiky. Rád se stanu součástí jejího příběhu,“ říká Kotera.
Skupina CSG je v současnosti nejrychleji rostoucí obrannou společností v Evropě. Své produkty a řešení dodává prakticky do celého světa a výrobní podniky provozuje v deseti zemích na třech kontinentech. Díky akvizici The Kinetic Group, dokončené v roce 2024, má silné postavení též ve Spojených státech amerických.
„Jsem přesvědčen, že Tomáš Kotera díky svým zkušenostem posune marketing a komunikaci naší dynamicky se rozvíjející skupiny na ještě vyšší úroveň, a těším se na naši intenzivní spolupráci,“ uvádí k nástupu nového ředitele komunikace a marketingu David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG.
Tomáš Kotera ve funkci nahrazuje Kateřinu Petko, která komunikaci CSG řídila od března 2024. Podařilo se jí konsolidovat a stabilizovat marketingový tým i nastavit spolupráci se zahraničními společnostmi skupiny. Významně se podílela též na rozvoji online komunikace a na založení a rozjezdu CSG Nadačního fondu.