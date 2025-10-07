Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Bezrealitky po expanzi do Německa a Rakouska přecházejí na nový model vedení, českým a slovenským ředitelem se stává Zdeno Dubnička

Služba Bezrealitky a neměcký protějšek Ohne-Makler působí na čtyřech trzích (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko) a chystají se vstoupit na další. K tomu má pomoct i nově utvářená manažerská struktura. Česko a Slovensko bude v Evropě nově zastupovat jako CEO Zdeno Dubnička.

Zdeno Dubnička přichází po jedenáctileté kariéře v jedné z největších českých konzultačních společností RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků a v loňském roce vykázala půlmiliardové obraty. Zde působil jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.

Do jeho kompetencí mimo jiné spadala restrukturalizace a rozvoj týmů, rozšiřování služeb, ale také práce na projektech v oblasti automatizace procesů a digitalizace firemních agend. Právě toto know-how v oblasti technologií a zkušenost s nastavováním efektivních struktur nyní využije ve skupině European Housing Services, kam Bezrealitky a Ohne-Makler spadají.

„Bezrealitky i Ohne-Makler mají podobné příběhy. Vznikly skoro před dvaceti lety a staly se synonymem pro férové a bezpečné realitní služby bez zprostředkovatele. Společně teď posuneme obě značky na novou úroveň. AI, uživatelská přívětivost a digitalizace celé řady nových realitních procesů nám pomůže expandovat na další trhy s unikátním mixem služeb,“ zmiňuje Hendrik Meyer, group director skupiny European Housing Services. „Zároveň ale chceme posilovat pozici i tam, kde jsme tolik let doma, a přinášet novinky všem, kteří nás mají tak dlouho rádi,“ dodává.

 „Vždy jsem pracoval na projektech, kde byli klíčem schopní lidé pracující na technických inovacích, které využívali zase lidé. Tento ohled na uživatele je pro mě zásadní. Realitní trh se za poslední roky výrazně transformoval a lidský element a technologie tu musí fungovat ruku v ruce. Zvláště v době, kdy se změny dějí nejen na úrovni států, ale i jednotlivých regionů,“ zmiňuje Zdeno Dubnička, CEO Bezrealitky. „Je skvělé, že veškeré know-how, které se v Česku a na Slovensku osvědčí, může dát základ globální realitní službě. A naopak, že dokážeme Čechům a Slovákům přinést to, co je běžným standardem bezrealitkového světa na Západě,“ doplňuje.

Bezrealitky s novým CEO chystají zásadní novinky u prodejů

Mezi klíčové projekty, na kterých bude Zdeno Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu, který Bezrealitky nabízí. Ten bude na jedné straně maximálně digitální, s plánovaným širokým využitím AI nástrojů a rostoucí automatizací v rámci celého procesu. Na druhé straně je však v brzké budoucnosti v plánu spuštění nové služby určené pro klienty, kteří stále chtějí být v osobním kontaktu a jednat s partnery napřímo.

„Zde klienta naši kolegové provedou celým procesem prodeje nemovitosti. Od nacenění přes inzerci a nalezení kupce až po kompletní právní servis a vklad na katastr – klient pouze zašle fotografie své nemovitosti a otevře dveře při prohlídce,“ zakončuje Zdeno Dubnička.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ