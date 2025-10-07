Bezrealitky po expanzi do Německa a Rakouska přecházejí na nový model vedení, českým a slovenským ředitelem se stává Zdeno Dubnička

Služba Bezrealitky a neměcký protějšek Ohne-Makler působí na čtyřech trzích (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko) a chystají se vstoupit na další. K tomu má pomoct i nově utvářená manažerská struktura. Česko a Slovensko bude v Evropě nově zastupovat jako CEO Zdeno Dubnička.
Zdeno Dubnička přichází po jedenáctileté kariéře v jedné z největších českých konzultačních společností RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků a v loňském roce vykázala půlmiliardové obraty. Zde působil jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.
Do jeho kompetencí mimo jiné spadala restrukturalizace a rozvoj týmů, rozšiřování služeb, ale také práce na projektech v oblasti automatizace procesů a digitalizace firemních agend. Právě toto know-how v oblasti technologií a zkušenost s nastavováním efektivních struktur nyní využije ve skupině European Housing Services, kam Bezrealitky a Ohne-Makler spadají.
„Bezrealitky i Ohne-Makler mají podobné příběhy. Vznikly skoro před dvaceti lety a staly se synonymem pro férové a bezpečné realitní služby bez zprostředkovatele. Společně teď posuneme obě značky na novou úroveň. AI, uživatelská přívětivost a digitalizace celé řady nových realitních procesů nám pomůže expandovat na další trhy s unikátním mixem služeb,“ zmiňuje Hendrik Meyer, group director skupiny European Housing Services. „Zároveň ale chceme posilovat pozici i tam, kde jsme tolik let doma, a přinášet novinky všem, kteří nás mají tak dlouho rádi,“ dodává.
„Vždy jsem pracoval na projektech, kde byli klíčem schopní lidé pracující na technických inovacích, které využívali zase lidé. Tento ohled na uživatele je pro mě zásadní. Realitní trh se za poslední roky výrazně transformoval a lidský element a technologie tu musí fungovat ruku v ruce. Zvláště v době, kdy se změny dějí nejen na úrovni států, ale i jednotlivých regionů,“ zmiňuje Zdeno Dubnička, CEO Bezrealitky. „Je skvělé, že veškeré know-how, které se v Česku a na Slovensku osvědčí, může dát základ globální realitní službě. A naopak, že dokážeme Čechům a Slovákům přinést to, co je běžným standardem bezrealitkového světa na Západě,“ doplňuje.
Bezrealitky s novým CEO chystají zásadní novinky u prodejů
Mezi klíčové projekty, na kterých bude Zdeno Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu, který Bezrealitky nabízí. Ten bude na jedné straně maximálně digitální, s plánovaným širokým využitím AI nástrojů a rostoucí automatizací v rámci celého procesu. Na druhé straně je však v brzké budoucnosti v plánu spuštění nové služby určené pro klienty, kteří stále chtějí být v osobním kontaktu a jednat s partnery napřímo.
„Zde klienta naši kolegové provedou celým procesem prodeje nemovitosti. Od nacenění přes inzerci a nalezení kupce až po kompletní právní servis a vklad na katastr – klient pouze zašle fotografie své nemovitosti a otevře dveře při prohlídce,“ zakončuje Zdeno Dubnička.