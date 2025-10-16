Art Directors Club si zvolil nové vedení, Karase střídá Svetlík

Na řádné volební schůzi Art Directors Clubu, organizace pořádající lokální kreativní soutěž ADC Awards, si členové zvolili nové vedení. Předsedou se po odcházejícím Mikym Karasovi stal Martin Svetlík, kreativní šéf agentury Ogilvy. Spolu s ním bylo zvoleno dalších osm členů výboru, kteří povedou klub příští dva roky.
V novém výboru pokračuje z dosavadních členů Roman Biath (Zaraguza), kterého pak nově doplnili Julie Vernerová (freelance), Milica Majstorović (McCann), Radek Mojžíš (DDB), Václav Pruner (WMC Grey), Sam Sadovský (Triad), Vladimír Zikmund (Zaraguza) a Jiří Langpaul (We Are Ginger). Výbor tak bude obsazen maximálním možným počtem devíti členů. Výkonnou ředitelkou spolku zůstává nadále Jana Pokorná Valenčíková.
Kandidaturu Martina Svetlíka a jeho kolegů podpořil ještě před samotným hlasováním i končící předseda Miky Karas. „Poslední dva roky jsem se snažil klub směřovat k vizi Kreativita má cenu. Cítím, že už narážím na možnosti toho, co ze sebe dokážu klubu věnovat, a rád bych se vyhnul stagnaci. Proto jsem rád, že se objevil někdo, kdo má ambici klubu odevzdat víc,“ shrnul svoje působení ještě před samotným hlasováním Karas.
Ve své prezentaci s názvem Created for Impact Svetlík navázal na dosavadní směřování ADC a za prioritu pro příští dva roky označil budování reputace ADC Czech Creative Awards jako výkladní skříně celé české reklamy. Zároveň bude klub pokračovat v aktivitách cílených na mladé talenty nebo v budování pozice českého ADC v rámci mezinárodní organizace ADC*Europe. Tuto agendu bude nadále zastřešovat dlouholetý člen spolku Alan Záruba.
„Po šesti letech, kdy jsem se v ADC aktivně angažoval, pořád vnímám vizi klubu jako správnou a pro trh potřebnou. Ale bez implementace a praktického naplnění zůstane každá vize vždycky jen na papíře. Proto se chceme soustředit na ty oblasti, kde dokážeme mít jako klub s nějakými zdroji a možnostmi co možná největší dopad, a proto také obnovený důraz na prestiž ADC Awards,“ vysvětluje svou motivaci a plán pro další dva roky nový předseda českého ADC.