Zemřel Giorgio Armani, módní vizionář a mistr power suitů

© iStock

Italský módní návrhář Giorgio Armani, který zásadně změnil podobu pánského i dámského oblečení a stal se synonymem pro „power dressing“, zemřel ve věku 91 let. Jeho odchod potvrdila ve čtvrtek skupina Armani Group s tím, že pracoval až do svých posledních dnů.

Armani se stal ikonou světové módy v 80. letech, kdy uvolnil striktní siluetu pánských obleků – odstranil vycpávky i zpevněné výztuže a vytvořil tak elegantní, přirozeně působící střih. Nový styl si rychle osvojily i ženy, které hledaly profesionální, ale zároveň pohodlný oděv. Femininní verze Armaniho obleků se stala symbolem sebevědomí generace žen nastupujících do vedoucích pozic.

„Armani je stejně významný jako Coco Chanel se svými malými černými šaty – nejen díky konkrétním návrhům, ale především kvůli společenskému dopadu, který prostřednictvím módy přinesl,“ uvedl pro NYT Harold Koda, bývalý kurátor Costume Institute při newyorském Metropolitním muzeu umění.

Armani si získal pověst „Krále Giorgia“ nejen díky nadčasovým kolekcím, ale i schopnosti propojit svět módy s filmem a celebritami. Jeho modely se staly neodmyslitelnou součástí červených koberců a oblékali je největší hollywoodští herci.

Ačkoliv jeho tvorbu kritici později označovali za repetitivní, návrhář si udržel obdiv i ekonomickou sílu – rodinná společnost v roce 2023 vykázala tržby 2,65 miliardy dolarů. V posledních letech navíc zažíval jeho „retro“ styl renesanci a Armani byl opět veleben jako vizionář.

Giorgio Armani patří do stejné ligy módních legend, jako byli Coco Chanel nebo Yves Saint Laurent – nejen tvůrce oděvů, ale i autor společenského jazyka módy, který definoval celou epochu.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

