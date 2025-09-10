WPP oznámila změny na nejvyšších místech

WPP oznámila minulý týden řadu jmenování globálních vedoucích pracovníků. Provozní ředitelkou společnosti se stala Devika Bulchandani, globálním generálním ředitelem Ogilvy Group Laurent Ezekiel. Ke změnám došlo také ve WPP Open X, agentuře specializované na společnost Coca-Cola, jejíž generální ředitelkou se stala Floriane Tripolino.
Devika Bulchandani, dosavadní globální CEO Ogilvy, se stává provozní ředitelkou (COO) celé skupiny. V nové roli bude odpovědná za sjednocování služeb a řešení napříč agenturami WPP, dohlížet bude i na regionální management a týmy zodpovědné za růst a klíčové klienty. Bulchandani vedla Ogilvy poslední čtyři roky a během této doby posílila schopnosti agentury a rozšířila její klientské portfolio.
„Byla jsem nejšťastnějším člověkem na světě, že jsem měla nejlepší práci na světě jako CEO Ogilvy – a jsem nesmírně hrdá na to, čeho jsme jako tým dosáhli. Skutečně věřím, že když bezproblémově spojíme špičkové schopnosti WPP, stáváme se neporazitelnou silou – takovou, která odemyká bezkonkurenční hodnotu pro naše klienty,“ uvedla Bulchandani.
Do čela Ogilvy Group nastupuje Laurent Ezekiel, dosavadní CEO WPP Open X pro Coca-Colu. Jako Global CEO Ogilvy bude řídit celosvětové podnikání agentury, zahrnující reklamu, PR, sociální média a influence, zákaznický marketing, konzultace a zdravotnictví. Do sítě Ogilvy patří také DAVID, INGO, NCA, Thjnk, Village Marketing a od května 2025 i Grey.
„Je pro mě obrovskou ctí vést Ogilvy Group, ikonickou síť, kterou hluboce obdivuji – síť, kterou založil skutečný průkopník David Ogilvy a kterou Devika dovedla k bezprecedentnímu úspěchu s výjimečným týmem vedoucích pracovníků, kteří posouvají toto odvětví vpřed,“ uvedl Ezekiel k plánovaným změnám.
WPP Open X, platformu vytvořenou pro marketingovou transformaci Coca-Coly, povede nově Floriane Tripolino. Ta v posledních letech řídila spolupráci s Nestlé, kde rozšířila mediální aktivity a zavedla nové služby. Ve své nové roli má pokračovat v rozvoji projektů jako Studio X a ve využívání dat a AI pro spotřebitelské propojení.
„Nástup do funkce generální ředitelky WPP Open X je nabíjející příležitostí. Společnost Coca-Cola je domovem mnoha ikonických značek a klíčovým partnerem WPP. Je mi velkou ctí připojit se k tomuto talentovanému týmu, který je připraven stavět na našich pevných základech,“ uvedla Tripolino.
Podle CEO WPP Cindy Rose mají změny posílit schopnost skupiny poskytovat komplexní řešení a upevnit vztahy s globálními klienty. „Tato jmenování podtrhují závazek WPP poskytovat bezkonkurenční hodnotu a inovace. Kolektivní odbornost nových lídrů bude hrát klíčovou roli v pomoci vést WPP do další fáze růstu a zajištění toho, aby naši klienti nadále dosahovali úspěchů na rychle se vyvíjejícím trhu,“ dodala.