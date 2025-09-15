Vltava Labe Media posiluje regionální obchod

Mediální skupina Vltava Labe Media podniká další kroky k posílení a modernizaci regionálního obchodu ve vydavatelské oblasti i oblasti classifieds. Zaměřit se má na zefektivnění procesů a rozvoj proklientského servisu.
Regionální obchodní činnost je podle mediální skupiny Vltava Labe Media (VLM) pro vydavatelství jedním z klíčových pilířů. V návaznosti na měnící se potřeby trhu a obchodních partnerů proto společnost přistupuje k sérii kroků, které mají za cíl posílit obchodní výkonnost v regionech, zlepšit servis pro inzerenty a modernizovat podpůrné procesy napříč vydavatelskou i classifieds oblastí.
Jedním z konkrétních kroků této strategie je i rozšíření obchodního týmu. Od září posiluje regionální obchodní tým VLM Jan Čekal, který nastupuje na pozici manažera rozvoje obchodu. V nové roli se zaměří na analýzu procesů v regionálních obchodních týmech ve spolupráci se současnými odpovědnými manažery Františkem Olbertem, ředitelem regionálního a online obchodu VLM a Michaelem Matyášem, ředitelem classifieds portfolia VLM.
„Regionální přítomnost je to, co nás výrazně odlišuje od ostatních mediálních domů. Naší ambicí je tuto konkurenční výhodu dále rozvíjet, ať už prostřednictvím kvalitnějšího servisu pro inzerenty, modernizací poboček nebo efektivnější prací s obchodními daty. Posílení týmu o zkušené odborníky, jako je Jan Čekal, je dalším z kroků v této strategii,“ říká Petr Marek, člen představenstva VLM.
Součástí této strategie je také postupná modernizace regionálních poboček Deníku, které podle vydavatelství hrají klíčovou roli v každodenním kontaktu s lokálními inzerenty i čtenáři. Během prázdnin byly navíc otevřeny nové prostory krajských redakcí v Českých Budějovicích a Brně, které doplnily již modernizované pobočky v Ostravě a Plzni.