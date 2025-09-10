Vedení Impact týmu McDonald’s se ujímá Alesia Mudzhyri

Na pozici Impact Lead pro český, slovenský a ukrajinský trh společnosti McDonald’s byla jmenována od 1. září Alesia Mudzhyri. Jako členka vedení bude podle společnosti v klíčové regionální pozici posilovat pozitivní vnímání podnikatelských i celospolečenských aktivit McDonald’s.
Impact tým v McDonald’s zodpovídá za tvorbu a naplňování globální strategie udržitelnosti a společenského dopadu, za public affairs, korporátní komunikaci i krizové řízení. Tato agenda podle firmy zahrnuje aktivity v oblasti klimatu, odpovědného využívání zdrojů, snižování množství odpadu, kvality potravin, rovnosti a inkluze na pracovišti a také podporu místních komunit.
Alesia Mudzhyri bude jako Impact Lead zodpovědná za naplňování těchto priorit v Česku, na Slovensku a na Ukrajině. Jejím úkolem je podle společnosti přenášet globální strategii do lokálních podmínek a prosazovat dlouhodobé pozitivní změny ve prospěch lidí, planety i komunit, v nichž McDonald’s působí.
Alesia má za sebou více než 15 let zkušeností z korporátní komunikace a udržitelnosti, které získala především v rychloobrátkovém (FMCG) a restauračním (HoReCa) sektoru. Poslední tři roky působila v globálním Impact týmu McDonald’s pro udržitelnost a společenský dopad, kde zodpovídala za strategické sladění aktivit napříč různými trhy. Předtím pracovala jako vedoucí korporátní komunikace McDonald’s na Ukrajině, zastávala manažerské pozice ve společnosti PepsiCo, v oblasti PR a podílela se na chodu charitativní organizace Ronald McDonald House Charities.