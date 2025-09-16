Zadavatelé a značky
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám

© Taste

Digitální agentura Taste v návaznosti na nové strategické směřování posiluje klíčové pozice svého vedení. Anna Mejsnarová se stává Chief Product Officer, Robert Čížek přebírá roli Head of Strategy and Analytics a David Janoušek byl jmenován Chief Marketing Officer.

Všichni tři byli povýšeni z interních pozic. Jejich dosavadní působení i předchozí zkušenosti mimo agenturu přispívají k dalšímu rozvoji Tastu v oblasti služeb s vyšší přidanou hodnotou a hlubším byznysovým přesahem.

Taste, česká digitální agentura s dlouholetou expertízou v digitálním marketingu, v posledním roce výrazně proměnila svou byznysovou strategii. Cílem je posunout agenturní služby nad rámec čistě výkonnostního marketingu a nabídnout klientům komplexní, byznysově orientovaná řešení, která podporují jejich dlouhodobý rozvoj.

„Vnímáme to jako přirozený posun, který odráží naši orientaci na zákazníka a způsob, jak přemýšlíme o vlastním byznysu. Nechceme zůstat uzavření ve škatulce čistě marketingové agentury. Naším cílem je stát se byznysovým partnerem, který klientům nabízí zážitek ze spolupráce: klid, růst a výsledky, pod které se budou chtít podepsat. Protože právě hrdost na odvedenou práci je něco, co dnes na trhu citelně chybí,” říká Jan Makovička, CEO v digitální agentuře Taste.

Anna Mejsnarová, která v Tastu dosud působila jako Head of Strategy, byla jmenována do role Chief Product Officer. Do agentury přišla již v roce 2018 z televize Nova, od té doby zastřešovala strategické oddělení a podílela se na rozvoji klientů jako je Epet či Yoggies. Jejím úkolem bude strategicky řídit a inovovat produktové portfolio agentury tak, aby maximálně odpovídalo potřebám klientů i dynamice trhu. „Věřím, že marketingové služby mají smysl tehdy, pokud přinášejí konkrétní užitek pro byznys klienta a dokážou dlouhodobě růst společně s ním. Taste bude stavět tak, aby každý klient společně s námi slíznul smetanu,“ doplňuje Mejsnarová.

Robert Čížek, který dosud vedl strategy tým Tastu, nově zastává funkci Head of Strategy and Analytics. Do agentury přišel v roce 2024 po zkušenostech na klientské straně, kde působil jako CMO. Tato perspektiva mu umožňuje lépe porozumět potřebám klientů i jejich zákazníků. V nové dvojroli bude řídit rozvoj strategických doporučení a datové analytiky napříč firmou. „Naším cílem je doručovat klientům řešení, která vycházejí z hlubokého porozumění jejich podnikání a opírají se o data, analýzy a znalost trhu. Věřím, že propojení strategie a analytiky je klíčem ke skutečně efektivnímu marketingu. Chceme se v hloubce naší integrace do klientova byznysu odlišit od konkurence“ doplňuje Čížek.

David Janoušek, který je součástí agentury Taste od roku 2021, byl jmenován do role Chief Marketing Officer. Ve své dosavadní kariéře se stal Google Certified Trainer pro oblast online marketingové strategie a v nedávné době byl pověřen vedením bloku marketingové strategie v rámci letošního ročníku vzdělávacího programu Digisemestr. Nyní bude zodpovědný za vedení interních i externích marketingových aktivit a další posilování značky na trhu. „Taste prochází významnou transformací. Směřujeme k větší byznysové orientaci a partnerství s klienty, které přesahuje běžné agenturní dodávky. Hlavním cílem je, aby naše práce klientům pomohla reálně růst a stali jsme se zdrojem jejich dlouhodobé hrdosti. V jednoduchosti chceme tvořit kampaně, pod které se budou naši klienti chtít podepsat,“ uzavírá Janoušek.

Nové složení vedení digitální agentury Taste potvrzuje důraz na rozvoj interních talentů a zároveň odráží měnící se potřeby trhu. Taste tak reaguje na rostoucí poptávku po partnerech, kteří spojují digitální odbornost s byznysovým myšlením a dokážou dodávat marketingové služby s reálným dopadem na výsledovku, nikoliv jen na metriky v Google Analytics.

