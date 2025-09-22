Škoda Auto a Odbory Kovo poskytují nevyužité jídlo organizaci Naděje

Škoda Auto, Odbory Kovo, město Mladá Boleslav, firma GTH catering a Azylový dům R-Mosty od října spustí spolupráci na projektu, který bude propojovat udržitelnost s pomocí lidem v náročné životní situaci. Automobilka tak začne dodávat jídla ze své kuchyně do Azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi.
Přibližně 400 jídel z centrální kuchyně mladoboleslavské automobilky míří již od dubna každý měsíc do střediska Naděje. Od října se pomoc rozšíří i na Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. „Velmi vítám tento smysluplný projekt, v němž společně stojíme při těch, kteří nás nejvíce potřebují. Centrální kuchyně ve Škoda Auto, otevřená v roce 2021, byla vybudována s cílem každý den pečovat o naše zaměstnance. Nyní, díky spolupráci s partnery, můžeme udělat další krok a zajistit, že dobré jídlo nepřijde nazmar, ale dostane se k maminkám a rodinám, které procházejí těžkým obdobím,“ komentuje spolupráci Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Lidé a kultura.
Do společného projektu se zapojila Škoda Auto, Odbory Kovo, město Mladá Boleslav a společnost GTH catering. „Naši kolegové vnímají, že solidarita má smysl. Projevují ji nejen svými postoji, ale i konkrétními činy – například pravidelnými zaměstnaneckými sbírkami a i tímto velmi smysluplným projektem. I proto Odbory Kovo tuto aktivitu jednoznačně podporují. Věřím, že forma pomoci bude skutečně účinná – ať už půjde o matky v nouzi nebo jejich děti,“ říká Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady Odborů Kovo.
Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi poskytuje zázemí a podporu rodičům a jejich dětem v době krizové životní situace. Pomoc rodičům ze strany Škoda Auto, města a Odborů Kovo začne 1. října. Pokrmy budou jednou týdně předány přímo v centrální kuchyni, následně transportovány a pracovníci azylového domu podle automobilky pak zajistí uložení a distribuci.