Prague Philharmonia povede od října Pavel Trojan

Od 1. října 2025 se novým ředitelem Prague Philharmonia stává MgA. Pavel Trojan, kulturní manažer, skladatel a dirigent, který posledních patnáct let působil na festivalu Pražské jaro. Ve funkci vystřídá Kateřinu Kalistovou, jež orchestr vedla uplynulých pět let.
Pavel Trojan přichází do čela Prague Philharmonia se zkušenostmi z oblasti kulturního managementu, PR, fundraisingu a dramaturgie. Na Pražském jaru působil od roku 2010, od roku 2022 jako ředitel. V této pozici se mu podařilo posílit rozpočet, rozvinout programovou nabídku i sponzorskou podporu. Jeho vizí pro Prague Philharmonia je orchestr s jedinečným zvukem, výjimečnou dramaturgií a silným ukotvením jak na domácí, tak mezinárodní scéně.
„Vážím si důvěry, které se mi dostalo od správní rady, pana šéfdirigenta i členů orchestru. Prague Philharmonia vnímám jako vynikající orchestr světových parametrů s jasně rozpoznatelnou hudební identitou, jenž staví na skvělých hráčích, kteří dokážou princip mistrovské komorní souhry promítnout i do velkého orchestrálního zvuku. Mou ambicí je navázat na vše, co činí orchestr jedinečným, a spolu s hráči i celým týmem hledat nové cesty, jak tuto kvalitu dále rozvíjet a rozšiřovat řady našich příznivců,“ uvádí Trojan.
Umělecký ředitel a šéfdirigent Emmanuel Villaume ke jmenování uvedl: „Všichni se těšíme na spolupráci s Pavlem Trojanem, který má výjimečné schopnosti, vášeň a energii vést tuto jedinečnou instituci do její další kapitoly. Zároveň chci využít této příležitosti, abych vyjádřil hlubokou úctu Kateřině Kalistové za její zásadní přínos během jejího působení.“
Kateřina Kalistová převzala vedení orchestru v roce 2020. Orchestr se za jejího vedení po pandemii rychle vrátil na koncertní pódia, navázal znovu kontakt se svým publikem, a to i tím zahraničním, a prodělal výraznou změnu své vizuální identity.
„Byla to výjimečná zkušenost vést orchestr v období plném výzev i nových příležitostí. Těší mě zejména narůstající počet abonentů i množství kvalitních zájezdů, které orchestr v následujících měsících čekají, včetně vystoupení Prague Philharmonia v Carnegie Hall. Děkuji členům orchestru a šéfdirigentovi za důvěru, spolupráci a spoustu inspirativních momentů. Na setkání se ale budu těšit i nadále, i když už z nové pozice, kterou jsem se rozhodla přijmout,“ uvádí Kateřina Kalistová.