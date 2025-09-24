Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Prague Philharmonia povede od října Pavel Trojan

Od 1. října 2025 se novým ředitelem Prague Philharmonia stává MgA. Pavel Trojan, kulturní manažer, skladatel a dirigent, který posledních patnáct let působil na festivalu Pražské jaro. Ve funkci vystřídá Kateřinu Kalistovou, jež orchestr vedla uplynulých pět let.

Pavel Trojan přichází do čela Prague Philharmonia se zkušenostmi z oblasti kulturního managementu, PR, fundraisingu a dramaturgie. Na Pražském jaru působil od roku 2010, od roku 2022 jako ředitel. V této pozici se mu podařilo posílit rozpočet, rozvinout programovou nabídku i sponzorskou podporu. Jeho vizí pro Prague Philharmonia je orchestr s jedinečným zvukem, výjimečnou dramaturgií a silným ukotvením jak na domácí, tak mezinárodní scéně.

„Vážím si důvěry, které se mi dostalo od správní rady, pana šéfdirigenta i členů orchestru. Prague Philharmonia vnímám jako vynikající orchestr světových parametrů s jasně rozpoznatelnou hudební identitou, jenž staví na skvělých hráčích, kteří dokážou princip mistrovské komorní souhry promítnout i do velkého orchestrálního zvuku. Mou ambicí je navázat na vše, co činí orchestr jedinečným, a spolu s hráči i celým týmem hledat nové cesty, jak tuto kvalitu dále rozvíjet a rozšiřovat řady našich příznivců,“ uvádí Trojan.

Umělecký ředitel a šéfdirigent Emmanuel Villaume ke jmenování uvedl: „Všichni se těšíme na spolupráci s Pavlem Trojanem, který má výjimečné schopnosti, vášeň a energii vést tuto jedinečnou instituci do její další kapitoly. Zároveň chci využít této příležitosti, abych vyjádřil hlubokou úctu Kateřině Kalistové za její zásadní přínos během jejího působení.“

Kateřina Kalistová převzala vedení orchestru v roce 2020. Orchestr se za jejího vedení po pandemii rychle vrátil na koncertní pódia, navázal znovu kontakt se svým publikem, a to i tím zahraničním, a prodělal výraznou změnu své vizuální identity.

„Byla to výjimečná zkušenost vést orchestr v období plném výzev i nových příležitostí. Těší mě zejména narůstající počet abonentů i množství kvalitních zájezdů, které orchestr v následujících měsících čekají, včetně vystoupení Prague Philharmonia v Carnegie Hall. Děkuji členům orchestru a šéfdirigentovi za důvěru, spolupráci a spoustu inspirativních momentů. Na setkání se ale budu těšit i nadále, i když už z nové pozice, kterou jsem se rozhodla přijmout,“ uvádí Kateřina Kalistová.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ