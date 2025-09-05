Zadavatelé a značky
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.

© ASCOPA

  • Exkluzivně v časopise


Šéf tuzemské Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností Pavel Vlček je nově členem představenstva celosvětové oborové organizace Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Do nové role nastoupil 1. července. Jak složitá byla kandidatura, co chce Vlček v globální alianci prosazovat a jaké jsou největší výzvy oboru? I o tom jsme mluvili s výraznou figurou tuzemské scény při vrcholech příprav na letošní ročník Zlatého středníku.

Komentář vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 36/2025.

Stanislav Šulc

