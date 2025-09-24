Zadavatelé a značky
Oddělení nákupu v Penny nově povede Petr Chvojka

Petr Chvojka Penny

Novým vedoucím oddělení nákupu společnosti Penny se stal Petr Chvojka. Na starosti bude mít nejen každodenní řízení nákupního týmu, ale také další rozvoj sortimentní strategie, budování vztahů s dodavateli a posilování role privátních značek.

V roli vedoucího nákupu chce uplatnit více než 15 let zkušeností s rozvojem obchodních oddělení, především v maloobchodním sektoru. Před nástupem do Penny působil Petr Chvojka pět let ve společnosti Rohlik Group, kde měl na starosti zavádění a rozvoj privátních značek na několika evropských trzích. Ještě předtím strávil deset let ve společnosti Lidl, kde zastával různé pozice v rámci nákupního oddělení a získal zde znalosti o fungování diskontního prodeje.

„Penny je pro mě značka, která má obrovský potenciál, silnou zákaznickou základnu a jasnou strategii. Mým cílem je rozvíjet sortiment s ohledem na aktuální potřeby zákazníků a zároveň maximálně využít své zkušenosti z maloobchodu k podpoře a rozvoji obchodního týmu,“ uvedl k novému působení Petr Chvojka.

Chvojka se ve své profesní dráze specializuje především na oblast sortimentní strategie, vyjednávání s dodavateli a vývoji nových produktů, a to zejména v segmentu potravin. Jeho přístup staví na důkladném porozumění zákaznickému chování a znalosti trendů v dynamickém retailovém prostředí.

Má doktorát z ekonomie a managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze a několik let působil na univerzitě v německém Bayreuthu. Ve volném čase se aktivně věnuje lednímu hokeji, který hraje v pražské amatérské lize.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

