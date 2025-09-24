Novým marketingovým ředitelem společnosti Mondelez International pro ČR, SR a Maďarsko je Karel Konečný

Karel Konečný se stal novým marketingovým ředitelem společnosti Mondelez International, jež je světovou firmou v oblasti snackování. Konečný povede tým odpovědný za tvorbu marketingových strategií globálních značek Oreo nebo Milka i lokálních brandů jako je česká Opavia, slovenské Figaro či maďarské Györi Édes.
Konečný podle firmy přináší více než 20 let mezinárodních zkušeností v oblasti marketingu, obchodu a strategie. Do společnosti Mondelez přichází ze skupiny Renomiea Group, kde působil jako Chief Marketing Officer pro střední a východní Evropu se zodpovědností za budování zákaznicky orientované značky, digitální transformaci a růst prostřednictvím integrovaného marketingu a inovací.
Předtím téměř 15 let působil ve skupině Colgate-Palmolive, kde zastával seniorní pozice v USA, Velké Británii a Evropě. Společnost Mondelez International si od jeho nástupu slibuje posílení své pozice na trhu i expanze do nových kanálů a zvýšený focus na spotřebitele.
„Karel je lídr s výjimečným citem pro značku, trh i obchod. Jeho schopnost spojit data, strategii a exekuci je přesně to, co v současné době potřebujeme,“ uvedla Ivana Tůmová, generální ředitelka společnosti Mondelez v Česku.
„Naše značky hrají v životech spotřebitelů důležitou roli. Mojí ambicí je tuto emocionální vazbu posílit – skrze inovace, lepší digitální propojení a hlubší lokální relevanci,“ říká Konečný.