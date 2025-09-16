Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová

Od září 2025 se dosavadní vedení PR týmu české pobočky agentury Ogilvy ve složení Václav Rambousek a Tereza Raidová upravuje a rozšiřuje svou strukturu.
Díky nárustu byznysu i celkového týmového obsazení se zaměří na tři hlavní větve – consumer, corporate a influencer engagement, a to se zachováním intenzivní spolupráce napříč všemi specializacemi.
Dominantní větví PR týmu Ogilvy je dlouhodobě B2C klientela. Řízení a supervize specializovaných týmů pro tuto doménu se nově ujímá Nikola Kněžourová v roli Head of Consumer PR. V Ogilvy doposud zastávala roli Senior PR konzultanta pro klienty Sazka, dm a obchodní centra pod skupinou Unibail-Rodamco-Westfield.
Nikola roli leadera přebírá po Tereze Raidové, která se silně zasadila o rozvoj celého Ogilvy PR týmu a po osmi letech a mnoha klientských i interních úspěších se ujímá role nové, a to mateřské. „Díky skvělé práci týmu došlo od začátku roku 2025 k zásadnímu navýšení objemu komunikačních služeb hned u několika stávajících klientů. Plánované personální posílení týmu nám tuto cestu umožní synergicky kombinovat se získáváním nového byznysu,“ komentuje plány dalšího rozvoje Nikola Kněžourová.
Consumer tým obhospodařuje další klíčové brandy jako Netflix, LEGO, Burger King nebo Heineken, o jejichž supervizi se stará Václav Rambousek (PR & Influence Director) společně s dedikovanými týmy. Další stálou seniorní posilou Consumer týmu se nově stává Martina Vokrouhlíková (Senior PR Consultant), jež v Ogilvy v minulých letech působila projektově, a také Anežka Boudná (PR Manager), která do Ogilvy nastoupí z in-house komunikačního týmu společnosti Škoda Auto.
Klíčovou oblastí rozvoje pro následující roky je i korporátní portfolio byznysu. V Ogilvy PR je dlouhodobě stabilní a opřené o klientské vlajkové lodi jako Microsoft, P3, Schenker nebo Českomoravská Nemovitostní a také o profesní rukopis Natálie Sedláčkové (Senior PR Consultant), která letos v agentuře zahajuje svou třetí dekádu.
Rozvíjet tuto komunikační vertikálu a rozšířit byznysovou působnost i tým korporátních specialistů přichází nový Head of Corporate PR Michal Marek. Přináší do agentury zkušenost s komunikací v oblastech technologií, mobility, logistiky, e-commerce nebo investic. „Ve své nové roli se chci zaměřit především na akvizici nových značek v segmentech, ve kterých se dlouhodobě cítím nejsilnější, další rozvoj a rozšiřování stávajícího týmu a v neposlední řadě také na úspěšné zahájení strategické komunikace pro nedávno získané klienty ze segmentů investic, gastra a logistiky,“ uvádí Michal Marek a dodává: „Soustředit se chci také na projekty s celoevropským dosahem, pro které nám dává síla a expertíza mezinárodní sítě Ogilvy a WPP unikátní tržní propozici.“ Další aktivní posilou pro korporátní expertízu na manažerské úrovni je Matyáš Rieger (PR Manager), který dříve působil v agenturách WS a Havas Prague.
Dramaticky rostoucím a strategickým streamem služeb je pro Ogilvy PR také influencer marketing. I když stoupá na síle už v rámci několika posledních let, doposud byl v Ogilvy součástí PR i social specializace. Od začátku roku 2025 však v rámci Ogilvy PR týmu představuje vlastní byznysovou prioritu, za kterou jako leader stojí Tereza Hadrbolcová (Influencer Engagement Director) a její specializovaný tým. „Influencer marketing rozvíjíme s našimi stávajícími PR klienty, aktivně však budujeme i portfolio značek, které se s námi orientují čistě na influencery. V tomto ohledu můžu zmínit například klienty Zalando a cosnova. Díky úzkému napojení na EMEA strukturu Ogilvy máme přístup ke globální expertíze, kterou se necháváme inspirovat při tvorbě lokálních strategií,“ říká Tereza Hadrbolcová.
Dlouhodobým cílem Ogilvy PR je růst na byznysu udržitelně a současně se systematickým rozvojem profesionálních schopností celého týmu a zajištění odpovídajících kapacit. „Po dvou a půl letech v čele Ogilvy PR je pro mě patrné, že každá ze zmíněných oblastí komunikačního byznysu potřebuje důkladnou expertízu leadera, ale zároveň jsem si potvrdil, že musí jít ruku v ruce se společným celotýmovým spiritem a spoluprací napříč všemi úrovněmi. A jsem přesvědčen, že spolupráce s Nikolou, Terezou a Michalem je přesně ta cesta,“ doplňuje úvahy o nové struktuře Václav Rambousek.