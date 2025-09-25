Marketing už není jen o kreativitě. Nové dovednosti určují tempo růstu

Umělá inteligence, personalizace, data, obsah v reálném čase. Marketing dnes není o jednorázových kampaních, ale o schopnosti rychle reagovat na trendy a zároveň budovat značku dlouhodobě.
A právě proto se stále více marketérů obrací ke vzdělávání. Ne proto, aby získali titul, ale aby dokázali přetavit teoretické znalosti v praktické výsledky.
Od značky k datům – a zase zpět
Poslední roky ukázaly, že marketing se posouvá mezi dvěma póly: na jedné straně stojí data, automatizace a AI, na té druhé autenticita, storytelling a zákaznická zkušenost. Úspěšní marketéři musí umět obojí – a to vyžaduje znalosti napříč obory: od psychologie a komunikace přes analytiku až po leadership.
Trend: marketéři znovu usedají do školních lavic
Podle zkušeností z European School of Business & Management (ESBM) se k profesnímu vzdělávání hlásí stále více lidí právě z oblasti marketingu. Důvody jsou jasné: chtějí si udržet konkurenceschopnost a mít možnost růst na manažerské pozice. ESBM nabízí v této oblasti dva směry:
- MBA Marketing a Promotion Management pro ty, kteří už v marketingu působí a chtějí posunout svou kariéru k vedení týmů a strategickému řízení.
- BBA Marketing jako ideální vstupní bránu pro budoucí marketéry, kteří chtějí začít kariéru na pevných základech.
„Naši studenti oceňují především to, že se během studia setkávají s praktickými příklady z reálného marketingového prostředí. Teorie je důležitá, ale až v kombinaci s praxí získává skutečnou hodnotu. Proto do výuky zapojujeme zkušené odborníky, kteří studentům ukazují, jak poznatky uplatnit přímo v jejich práci,“ říká Ing. Kateřina Valentová, manažerka vzdělávání na ESBM.
Praxe na prvním místě
Oba programy stojí na modulové výuce, kde lektoři z praxe propojují teorii s reálnými case studies. Studenti se neučí jen to, co říkají učebnice, ale to, co opravdu funguje – ať už v řízení značek, digitální komunikaci, nebo budování customer journey.
„Marketing se dnes vyvíjí tak dynamicky, že spoléhat jen na dosavadní zkušenosti nestačí. Potřebujete se neustále učit a přizpůsobovat. A to je přesně důvod, proč se marketéři vracejí do vzdělávání,“ potvrzuje jeden z lektorů ESBM.