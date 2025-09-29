Kadidáty protřídí chatbot. Startup Talentiqa automatizuje předvýběr uchazečů o zaměstnání

Startup Talentiqa získal investici 25 milionů korun, na které se rovnoměrně podílí fondy Purple Ventures a Venture to Future Fund. Investice startupu pomůže rozšířit jeho AI technologii, která pomáhá automatizovat nábor zaměstnanců ve firmách jako ČEZ, Raiffeisenbank, Bageterie Boulevard nebo Manpower.
Systém umělé inteligence vyvinutý startupem Talentiqa slibuje schopnost předvybrat kandidáty do 24 hodin, zbavení personalistů zdlouhavé rutinní práce a šetření nákladů. „Dvacet let jsem osobně i zprostředkovaně řešil zaměstnávání stovek lidí v retailu, gastru nebo hotelnictví a neustále jsme naráželi na ten samý problém. Firmy si stěžovaly, že nejsou lidi, a lidé, že firmy s nimi neumí komunikovat a mnohdy jim vůbec neodpoví. Dá se říct, že tyto dva světy se celou dobu prostě míjí,“ říká Marek Dain, spoluzakladatel a CEO Talentiqa.
Často podle něj jde i o zdánlivě banální problémy, jako například situace, kdy uchazeč o práci nemůže včas zvednout telefon. „Startup Talentiqa jsme založili, abychom urychlili úvodní pohovor a zvýšili jeho úspěšnost. Díky AI dnes dokážeme ve velkém měřítku zautomatizovat to nejnáročnější – první kontakt, prověření zájmu a rychlé spojení těch správných lidí s těmi správnými firmami,“ vysvětluje.
Startup, který nyní získal investici od fondů Purple Ventures a Venture to Future Fund, založili před 2,5 lety Marek Dian, který přinesl praktické zkušenosti s řízením firem, a softwarový vývojář Miro Šmelko. Do září projekt fungoval pod jménem Jobsider, testoval různé přístupy a funkce, a to v úzké spolupráci přímo s HR odborníky. Právě důkladné testování pomohlo identifikovat klíčový prvek, a to inteligentní pre-screening, na který se soustředí dnešní Talentiqa. Vývoj řešení probíhá v České republice, na Slovensku a v Irsku. V současné době již Talentiqa testuje své řešení také na zahraničních trzích ve Francii a USA.
„Na Talentiqa nás zaujali hlavně silní zakladatelé s hlubokým porozuměním problému. Startup velmi efektivně využívá AI k řešení náborového procesu v oborech, kde tradiční přístupy selhávají. Už dnes mají důvěru velkých firem, což je silný signál, že jejich produkt funguje a má mezinárodní potenciál,“ říká Jan Staněk, řídící partner fondu Purple Ventures.
První kolo pohovorů bez personalisty
V praxi to funguje tak, že AI asistent zkompletuje všechny odpovědi na pracovní inzeráty včetně zájemců bez životopisů, provede s uchazečem automatizovaný chat pohovor, ověří klíčové a doplňující informace (např. lokalitu, dostupnost či typ úvazku), a pokud splňuje základní požadavky pro danou pozici, zařadí ho rovnou do dalšího kola. V případě, kdy kandidát požadavky nesplňuje, je přesto zařazen do systému firmy pro možné využití na jiných obsazovaných pozicích. Technologie zároveň zajišťuje férový nábor bez předsudků, odpovídá přísným pravidlům a chrání dobrou pověst firmy.
K personalistovi se tak dostávají jen opravdu relevantní kandidáti, se kterými může proces náboru dále rozvíjet. AI asistent se připojí k běžným personálním systémům, přizpůsobí se jazyku firmy a funguje 24/7, včetně víkendů nebo večerů, kdy HR běžně nefunguje, ale uchazeči mají čas. „Je běžné, že uchazeči o práci jsou zároveň stále ještě zaměstnaní někde jinde. V běžné pracovní době, kdy jim personalista volá, tak obvykle nejsou dostupní, nezvedají telefon a může se stát, že se tím z náboru vyřadí. Náš systém uchazeči umožňuje projít pre-screeningem formou chatu s AI asistentem kdykoliv se mu to hodí, klidně v noci nebo o víkendu, což je klíč k našim velmi dobrým výsledkům“ dodává Dian.
Uplatnění má nástroj například u firem, které nabírají větší množství manuálních pracovníků, ale čím dál častěji jej využívají i firmy v oblasti retailu, logistiky, bankovnictví, gastro řetězců, energetiky, financí nebo telekomunikace.
„Do desítek našich restaurací hledáme zaměstnance v podstatě neustále. Nejnáročnější fází vždy bylo první obvolávání uchazečů, personalisté tím často trávili i polovinu své pracovní doby, protože uchazečů je opravdu hodně a málokdo napoprvé zvedne telefon. Díky Talentiqa a jejímu unikátnímu řešení se nám podařilo tento proces výrazně zrychlit a zpřehlednit. Díky tomu máme více času věnovat se uchazečům osobně tam, kde to dává smysl,“ říká Kristýna Krouželová, HR manažerka z Bageterie Boulevard, kde technologii Talentiqa začali využívat v loňském roce.