Iva Fišerová se stává Marketing Director Rockaway Capital

© Rockaway Capital

Skupina Rockaway Capital oznamuje posilu marketingového vedení: Iva Fišerová, která je v rámci divize Rockaway Arts zodpovědná za marketing Colours of Ostrava, se stává od dnešního dne novou marketingovou ředitelkou celé skupiny Rockaway.

Iva Fišerová se k Rockaway připojila už v prosinci 2023. Od té doby úspěšně vede marketing pro portfolio aktivit Rockaway Arts se zaměřením na multižánrový festival Colours of Ostrava.

Ve svém portfoliu má bohaté zkušenosti: vystudovala politologii a ekonomii, pracovala v Deloitte, zastávala roli Head of Innovation v Creative Dock a působila jako CMO ve firmě SatoshiLabs (Trezor). Tři roky před nástupem do Rockaway působila jako nezávislá konzultantka v oblasti marketingu a brandu pro fintech a bitcoinové společnosti. Spolu s režisérem Vladimírem Michálkem spoluzaložila produkční společnost Slothmachine, zaměřenou na reprezentaci umělců a filmovou produkci.

„Moc se těším na nové výzvy spojené s touto rolí. Rockaway Capital zastřešuje desítky značek a pro mě bude radostí i výzvou nastavit marketing tak, aby se navzájem posilovaly a podporovaly. Skupina nyní prochází významnými změnami – nejen ve své struktuře, ale také v oblasti brandu a marketingu – a já jsem ráda, že u toho mohu být,” říká Iva Fišerová.

Jako marketingová ředitelka celé skupiny Rockaway přináší Iva nové impulsy a know-how, získané v oblasti kulturního marketingu i technologického podnikání – a to v době, kdy Rockaway spustila Rockaway Fund, svůj první otevřený fond pro kvalifikované investory, který kombinuje private equity, technologické inovace a blockchain v rámci jedné investiční platformy.

Správné nastavení komunikace a marketingu je v této fázi pro skupinu zásadní a Iva Fišerová na něj navazuje zkušenostmi z Rockaway Arts, kde propojuje kreativní přístup s dlouhodobou strategií brandingu a produkce. Iva i nadále zůstává jako advisor v Rockaway Arts a v marketingovém vedení festivalu Colours of Ostrava.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
