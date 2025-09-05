Iva Fišerová se stává Marketing Director Rockaway Capital

Skupina Rockaway Capital oznamuje posilu marketingového vedení: Iva Fišerová, která je v rámci divize Rockaway Arts zodpovědná za marketing Colours of Ostrava, se stává od dnešního dne novou marketingovou ředitelkou celé skupiny Rockaway.
Iva Fišerová se k Rockaway připojila už v prosinci 2023. Od té doby úspěšně vede marketing pro portfolio aktivit Rockaway Arts se zaměřením na multižánrový festival Colours of Ostrava.
Ve svém portfoliu má bohaté zkušenosti: vystudovala politologii a ekonomii, pracovala v Deloitte, zastávala roli Head of Innovation v Creative Dock a působila jako CMO ve firmě SatoshiLabs (Trezor). Tři roky před nástupem do Rockaway působila jako nezávislá konzultantka v oblasti marketingu a brandu pro fintech a bitcoinové společnosti. Spolu s režisérem Vladimírem Michálkem spoluzaložila produkční společnost Slothmachine, zaměřenou na reprezentaci umělců a filmovou produkci.
„Moc se těším na nové výzvy spojené s touto rolí. Rockaway Capital zastřešuje desítky značek a pro mě bude radostí i výzvou nastavit marketing tak, aby se navzájem posilovaly a podporovaly. Skupina nyní prochází významnými změnami – nejen ve své struktuře, ale také v oblasti brandu a marketingu – a já jsem ráda, že u toho mohu být,” říká Iva Fišerová.
Jako marketingová ředitelka celé skupiny Rockaway přináší Iva nové impulsy a know-how, získané v oblasti kulturního marketingu i technologického podnikání – a to v době, kdy Rockaway spustila Rockaway Fund, svůj první otevřený fond pro kvalifikované investory, který kombinuje private equity, technologické inovace a blockchain v rámci jedné investiční platformy.
Správné nastavení komunikace a marketingu je v této fázi pro skupinu zásadní a Iva Fišerová na něj navazuje zkušenostmi z Rockaway Arts, kde propojuje kreativní přístup s dlouhodobou strategií brandingu a produkce. Iva i nadále zůstává jako advisor v Rockaway Arts a v marketingovém vedení festivalu Colours of Ostrava.