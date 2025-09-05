Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu

Farzana Baduel patří k nejrespektovanějším hlasům public relations ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou londýnské agentury Curzon PR, která od roku 2009 staví mosty mezi vládami, korporacemi, kulturními iniciativami a globálními organizacemi prostřednictvím strategické komunikace.
Vedle úspěšné praxe se aktivně věnuje vzdělávání a rozvoji oboru — působí jako Resident PR Expert na Oxford Saïd Business School a od příštího roku povede prestižní Chartered Institute of Public Relations (CIPR).
Na co se ve své praxi zaměřuje? Proč podle ní stojí PR průmysl na rozcestí? A jaké hranice by nikdy nepřekročila?
