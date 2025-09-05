Zadavatelé a značky
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu

© Forum Media

  • Exkluzivně v časopise


Farzana Baduel patří k nejrespektovanějším hlasům public relations ve Velké Británii. Je spoluzakladatelkou a výkonnou ředitelkou londýnské agentury Curzon PR, která od roku 2009 staví mosty mezi vládami, korporacemi, kulturními iniciativami a globálními organizacemi prostřednictvím strategické komunikace.

Vedle úspěšné praxe se aktivně věnuje vzdělávání a rozvoji oboru — působí jako Resident PR Expert na Oxford Saïd Business School a od příštího roku povede prestižní Chartered Institute of Public Relations (CIPR).

Na co se ve své praxi zaměřuje? Proč podle ní stojí PR průmysl na rozcestí? A jaké hranice by nikdy nepřekročila?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 36/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Šimon Hauser

Šimon Hauser

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

