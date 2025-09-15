CzechTourism: Polští lékaři znovuobjevují české lázně

Polští lékaři se po čtyřiceti letech letos v srpnu vydali na balneologickou studijní cestu do Česka. Mezi navštívená místa patřily například Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně nebo lázně Jáchymov.
České lázně se podle agentury CzechTourism stále výrazněji profilují jako místo pro prevenci i odpočinek. Institut lázeňství a balneologie (ILaB) v Karlových Varech pro upevnění míst na mapě lázní systematicky zkoumá účinky jednotlivých procedur a podle CzechTourism tak posiluje renomé regionu na evropské scéně.
„Chceme dohnat trend, kdy Češi objevili polské moře. Teď nadešel čas, aby Poláci znovu objevili české lázně – místo exotiky v nich najdou zdraví, klid a architekturu, která léčí už na pohled. Nejde nám jen o Prahu, pozornost směřujeme i do regionů, kde tuzemské lázně nabízejí prvotřídní zázemí,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Návrat ke kořenům
Na začátku 20. století jezdily do západočeských lázní přímé vlaky z Krakova a generace Poláků považovala Karlovy Vary či Mariánské Lázně za součást vlastních cestovatelských tradic. Před několika desítiletími ale tato kapitola skončila. Srpnová tour znamená návrat, tentokrát s důrazem na moderní medicínu i životní styl.
„Starší generace Poláků má české lázně v paměti. Chceme jim znovu otevřít cestu k našemu podzemnímu moři zdraví, a to s podporou polských specialistů v oborech, kde naše lázně patří k evropské špičce. Jde zejména o internu, urologii, gynekologii, revmatologii a neurologii,“ vysvětluje ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism v Polsku Tomáš Zukal.
Z wellness víkendů k preventivním pobytům medical wellness
Karlovarský kraj byl roce 2024 ze strany zahraničních turistů po Praze druhým nejnavštěvovanějším regionem a cizinci zde tvořili až 61 procent lázeňských hostů.
Z celkového počtu 839 tisíc polských turistů, kteří loni přijeli do českých hromadných ubytovacích zařízení, jich zamířilo do lázní nebo wellness zhruba 7,5 tisíce, tvořili 0,8 procenta lázeňské klientely. V průměru se v lázních zdrželi 2,6 noci a nejčastěji vyhledávali příležitostný wellness blízko hranic. Podle CzechTourism tak v Česku strávili necelých dvacet tisíc nocí – o něco více než v roce 2023.
Celkově zájem Poláků o tuzemsko roste značně rychleji. V prvním pololetí letošního roku se počet návštěv zvýšil o cca 11 procent.
Lázně, které léčí i překvapují
České lázně mají v Evropě unikátní postavení. Stojí na silných léčivých pramenech a dlouhé tradici, na niž dnes navazuje vědecký výzkum ILaB. Františkovy Lázně se například specializují na léčbu neplodnosti a první výsledky potvrzují účinnost jejich kúry srovnatelné s metodou IVF (in vitro fertilizace). Léčebné lázně Jáchymov zase vyhledávají lidé trpící silnými bolestmi kloubů.
Po odborné cestě pro lékaře přichází další krok – v říjnu podle agentury zamíří do západočeských lázní polští novináři. V plánu je také program testovacích týdenních pobytů medical wellness. Balíčky by mohly zahrnovat polopenzi, lékařskou konzultaci včetně krevních testů, šest procedur a možnost dokoupit další. Smyslem této aktivity bude získat cennou zpětnou vazbu a nastartovat vlnu doporučení.
„V polském trhu vidíme potenciál. Klientela západočeských lázní se v posledních letech velmi diverzifikuje. Těšíme se na výsledky rozjeté propagace v Polsku. Pokud se Polákům na testových pobytech zalíbí, hodláme s marketingovými aktivitami pokračovat a prohlubovat synergii s výzkumem prováděným v Institutu lázeňství a balneologie,“ doplňuje manažerka produktu Spa&Wellness CzechTourism Anna Birkovská.
Do západočeských lázní se z Polska cestuje autem i vlakem. Do Mariánských Lázní je přímé vlakové spojení z Prahy, autem vede cesta přes hraniční přechody bez větších komplikací. V příštích letech by navíc výstavba dálnic D6, D11 a D35 měla zkrátit dobu jízdy o 20 až 30 minut. Týdenní pobyty podle CzechTourism oslovují především hosty ve věku 45 až 65 let, mladší generace je vnímají jako chytrou formu prevence.