Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

CzechTourism: Polští lékaři znovuobjevují české lázně

© CzechTourism

Polští lékaři se po čtyřiceti letech letos v srpnu vydali na balneologickou studijní cestu do Česka. Mezi navštívená místa patřily například Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně nebo lázně Jáchymov.

České lázně se podle agentury CzechTourism stále výrazněji profilují jako místo pro prevenci i odpočinek. Institut lázeňství a balneologie (ILaB) v Karlových Varech pro upevnění míst na mapě lázní systematicky zkoumá účinky jednotlivých procedur a podle CzechTourism tak posiluje renomé regionu na evropské scéně.

„Chceme dohnat trend, kdy Češi objevili polské moře. Teď nadešel čas, aby Poláci znovu objevili české lázně – místo exotiky v nich najdou zdraví, klid a architekturu, která léčí už na pohled. Nejde nám jen o Prahu, pozornost směřujeme i do regionů, kde tuzemské lázně nabízejí prvotřídní zázemí,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Návrat ke kořenům

Na začátku 20. století jezdily do západočeských lázní přímé vlaky z Krakova a generace Poláků považovala Karlovy Vary či Mariánské Lázně za součást vlastních cestovatelských tradic. Před několika desítiletími ale tato kapitola skončila. Srpnová tour znamená návrat, tentokrát s důrazem na moderní medicínu i životní styl.

„Starší generace Poláků má české lázně v paměti. Chceme jim znovu otevřít cestu k našemu podzemnímu moři zdraví, a to s podporou polských specialistů v oborech, kde naše lázně patří k evropské špičce. Jde zejména o internu, urologii, gynekologii, revmatologii a neurologii,“ vysvětluje ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism v Polsku Tomáš Zukal.

Z wellness víkendů k preventivním pobytům medical wellness

Karlovarský kraj byl roce 2024 ze strany zahraničních turistů po Praze druhým nejnavštěvovanějším regionem a cizinci zde tvořili až 61 procent lázeňských hostů.

Z celkového počtu 839 tisíc polských turistů, kteří loni přijeli do českých hromadných ubytovacích zařízení, jich zamířilo do lázní nebo wellness zhruba 7,5 tisíce, tvořili 0,8 procenta lázeňské klientely. V průměru se v lázních zdrželi 2,6 noci a nejčastěji vyhledávali příležitostný wellness blízko hranic. Podle CzechTourism tak v Česku strávili necelých dvacet tisíc nocí – o něco více než v roce 2023.

Celkově zájem Poláků o tuzemsko roste značně rychleji. V prvním pololetí letošního roku se počet návštěv zvýšil o cca 11 procent.

Lázně, které léčí i překvapují

České lázně mají v Evropě unikátní postavení. Stojí na silných léčivých pramenech a dlouhé tradici, na niž dnes navazuje vědecký výzkum ILaB. Františkovy Lázně se například specializují na léčbu neplodnosti a první výsledky potvrzují účinnost jejich kúry srovnatelné s metodou IVF (in vitro fertilizace). Léčebné lázně Jáchymov zase vyhledávají lidé trpící silnými bolestmi kloubů.

Po odborné cestě pro lékaře přichází další krok – v říjnu podle agentury zamíří do západočeských lázní polští novináři. V plánu je také program testovacích týdenních pobytů medical wellness. Balíčky by mohly zahrnovat polopenzi, lékařskou konzultaci včetně krevních testů, šest procedur a možnost dokoupit další. Smyslem této aktivity bude získat cennou zpětnou vazbu a nastartovat vlnu doporučení.

„V polském trhu vidíme potenciál. Klientela západočeských lázní se v posledních letech velmi diverzifikuje. Těšíme se na výsledky rozjeté propagace v Polsku. Pokud se Polákům na testových pobytech zalíbí, hodláme s marketingovými aktivitami pokračovat a prohlubovat synergii s výzkumem prováděným v Institutu lázeňství a balneologie,“ doplňuje manažerka produktu Spa&Wellness CzechTourism Anna Birkovská.

Do západočeských lázní se z Polska cestuje autem i vlakem. Do Mariánských Lázní je přímé vlakové spojení z Prahy, autem vede cesta přes hraniční přechody bez větších komplikací. V příštích letech by navíc výstavba dálnic D6, D11 a D35 měla zkrátit dobu jízdy o 20 až 30 minut. Týdenní pobyty podle CzechTourism oslovují především hosty ve věku 45 až 65 let, mladší generace je vnímají jako chytrou formu prevence.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-37
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-37
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie

MAM Exkluzivně v časopise

Nejnebezpěčnější dotyk
Média a trh
Roztomilý pavouk vs. nebezpečný klik 
Novináři pod palbou
Média a trh
Novináři pod palbou. Třetina čelí agresi, pomoci má nová platforma
Mark Gray
Komunita a lidé
Komunikace EU začíná u lidí, ne v Bruselu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ