Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Česká unie vydavatelů má novou výkonnou manažerku

© Česká unie vydavatelů, upraveno AI

Od 1. září nastupuje do funkce výkonné manažerky České unie vydavatelů (ČUV) Kateřina Kroupová.

„Ve spolupráci se správní radou ČUV chci pracovat na tom, aby naše asociace rychle a efektivně reagovala na aktuality, které ovlivňují činnost vydavatelů tiskových publikací, ať už v digitální či tištěné formě. Mým cílem je, aby ČUV poskytovala svým členům podporu a zázemí v širokém spektru oblastí a témat na současné moderní úrovni“, řekla ke svému budoucímu působení Kroupová.

Konkrétně se chce Kateřina Kroupová zaměřit na podporu čtení tištěných a digitálních publikací vydavatelů, které mají klíčový význam při poskytování kvalitních a důvěryhodných informací, přípravě nové fáze výzkumu čtenosti Media projekt, podpoře v ekologických, legislativních či autorskoprávních tématech a agendě v souvislosti s nástupem systémů umělé inteligence.

Kateřina Kroupová má za sebou zkušenosti v mezinárodním prostředí, kdy působila jako šéfka středoevropského regionu pro nadnárodní skupinu a odpovídala za chod šesti zemí. Pracovala pro mediální dům Economia jako vedoucí speciálního obsahu a během kariéry v ekonomické diplomacii zastupovala zájmy českých firem v zahraničí. Vystudovala ekonomii, mluví anglicky a německy. Vystřídá ve funkci výkonného manažera Tomáše Tkačíka, který ji od března tohoto roku dočasně vykonával. Tkačík se nyní bude plně věnovat své funkci předsedy správní rady ČUV, do které byl zvolen v letošním lednu.

Tomáš Tkačík ke jmenování Kateřiny Kroupové uvedl: „Kateřinu vybrala správní rada ČUV v náročném několikakolovém výběrovém řízení z 30 zájemců na základě jejích zkušeností, výsledků v přechozích zaměstnáních a zejména motivace, s níž chce pomáhat vydavatelskému trhu.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ