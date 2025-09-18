Zadavatelé a značky
Blueprints navázal spolupráci s americkou agenturou B2Linked, tým posiluje o nové odborníky

© Blueprints

České agentura Blueprints specializovaná na růst, strategii a reklamu na LinkedIn, oznamila dvě novinky: partnerství s americkou agenturou B2Linked, která se soustředí na LinkedIn Ads, a posílení týmu o nové odborníky.

B2Linked pod vedením AJ Wilcoxe dlouhodobě patří mezi uznávané hráče v LinkedIn Ads. „Od začátku jsme sázeli na hlubokou odbornost a výkon. Partnerství s B2Linked nám umožní nabídnout klientům globální rozsah při zachování řemeslné kvality a detailní práce v Campaign Manageru. Rozhodnutí postavit firmu na LinkedInu se ukázalo jako správné – dnes pomáháme B2B značkám vyhrávat velké obchody napříč trhy. Našim dlouhodobým cílem je evropské prvenství v LinkedIn marketingu a expanze na americký trh,“ komentuje spolupráci Petr Mareš, zakladetel a CEO Blueprints.

Česká firma Blueprints má ale podle zakladatele americké společnosti B2Linked evropský formát. „Blueprints má evropské DNA výkonu a skvělý cit pro kreativu i strategii. Společně pomůžeme B2B značkám rychleji škálovat, otevírat nové trhy a přivádět kvalitní leady na LinkedIn,“ říká zakladetel americké firmy B2Linked AJ Wilcox.

Blueprints se zároveň propojuje s Milošem Křepelkou, českým lektorem a konzultantem pro LinkedIn. V rámci spolupráce bude podle firmy působit jako LinkedIn Strategic Advisor to C-level Executives, se zaměřením na rozvoj osobních značek a strategickou práci s nejvyšším vedením firem.

„Organické dosahy na LinkedIn dramaticky padají. Jen samotný obsah bez znalosti základů fungování platformy už nestačí. Klienti, kteří spojí kvalitní školení s detailní znalostí Blueprint LinkedIn ads strategií vítězí,“ uzavírá Křepelka.

Tisková zpráva

