Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

  • Téma čísla

Ziskovost českých agentur klesla v posledních letech téměř o polovinu. A generativní AI i tlak klientů nadále tlačí marže směrem dolů. Pomoci mohou systémy pro organizaci práce: reálné příklady ukazují, že zavedení chytrého řízení může zvednout ziskovost projektů až o 40 procent.

Jací skrytí „žrouti“ peněz se ukrývají ve spolupráci s dlouhodobými klienty? A jak systémy jako Allfred, Caflou, Freelo nebo Teamogy pomáhají agenturám hlídat cash flow a vrátit se k vyšší profitabilitě?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 36/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Jakub Křešnička

Jakub Křešnička

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné.

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

MAM Téma čísla

MAM_SOME_feed_1080x1350__tema_2025-36
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
