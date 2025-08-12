Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák

Skupina Prima bude mít od září po 12 letech nového šéfa marketingu. Stane se jím Michal Vodák, jenž do mediálního domu přichází po necelé roční zastávce na stejné pozici v online parfumerii Notino. Dosavadní CMO Aleš Pýcha povede společnost Prima Solootions.
Změny ve vedení marketingu podle generálního ředitele Marka Singera souvisejí s pokračující transformací televizní skupiny v multimediální dům, kde je online klíčovou součástí jejího růstu.
„Právě proto přichází Michal Vodák, jehož bohaté zkušenosti zejména s digitálním marketingem nám pomohou zesílit účinnost našich marketingových aktivit a efektivně oslovit naše diváky i v online prostředí. Jeho expertíza bude pro další rozvoj našich nových produktů, v čele s platformou Prima+, zásadní,“ říká.
Michal Vodák je zkušený marketér se silným zaměřením na digitální média a e-commerce. Do skupiny Prima přichází z pozice marketingového ředitele společnosti Notino, ve které však strávil jen deset měsíců. V minulosti působil jako komerční ředitel v Heureka Group, marketingový ředitel v Seznam.cz a mediálním domě Mafra nebo jako brand manager ve společnosti Mars.
„Příchod do televizního světa je pro mě profesní výzvou, na kterou se těším. Věřím, že na Primě efektivně využiji své zkušenosti z dynamického online prostředí, které jsem získal v Heureka Group i Seznam.cz,“ uvádí Michal Vodák.
„Mým cílem je efektivně využít sílu celého mediálního domu Prima a zároveň zesílit marketingovou komunikaci programových priorit směrem k mladším divákům na digitálních platformách, které jsou stále důležitější pro úspěch,“ dodává.
Aleš Pýcha se nově ujme vedení nové komunikační společnosti Prima Solootions, která navazuje na téměř desetileté působení agentury Solootions, kterou založil. Ta bude nově dodávat veškeré PR služby a pořádat eventy jak pro skupinu Prima, tak i pro další firmy spadající pod GES Group, a zároveň bude zodpovědná za oblast Public Affairs včetně mediální legislativy.
Do její zodpovědnosti bude dále patřit zajištění marketingové komunikace multiplatfromy CNN Prima News, B2B aktivity skupiny Prima a rozvoj dalších strategických projektů skupiny GES. Aleš Pýcha stál v čele marketingu Primy od roku 2013. Svou kariéru odstartoval ve společnosti Ernst & Young a působil také jako marketingový ředitel vydavatelství Metro nebo mediální skupiny Mafra.
„Rád bych Alešovi poděkoval za obrovský kus práce, kreativitu i za nastavení komunikace jednotlivých značek. Byl u všech důležitých milníků naší transformace ve velký mediální dům, stál u startu nových kanálů a značek, streamovací platformy Prima+, multiplatformy CNN Prima News i celé řady divácky úspěšných pořadů, jako byli Zrádci, Vinaři, Slunečná či ZOO. Těším se na spolupráci v jeho nové roli,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.