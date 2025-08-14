Tomáš Kubík přebírá ve Woltu pozici tiskového mluvčího a vedoucího komunikace pro český a slovenský trh

Společnost Wolt oznámila personální posilu. Novým vedoucím komunikace a tiskovým mluvčím pro Českou republiku a Slovensko se stal Tomáš Kubík.
Díky bohatým zkušenostem z oblasti komunikace, marketingu nebo public affairs se zaměří na vztahy s médii a posilování reputace oblíbené technologické značky na českém i slovenském trhu.
Do Woltu přináší Tomáš Kubík více než patnáct let zkušeností z oblasti PR, krizové a korporátní komunikace i práce s médii, a to napříč segmenty maloobchodu, automobilového průmyslu i technologií. Zkušenosti má také s marketingovou komunikací, interní komunikací, public affairs či udržitelností. Jeho příchod do Woltu je obohacujícím krokem také pro další růst a posilování love brandu.
„Wolt je dynamická značka, která mění způsob, jakým lidé využívají moderní služby a technologie v každodenním životě. Vážím si možnosti přispět k tomu, jakým způsobem komunikujeme s veřejností, partnery i médii. Chci stavět na silných základech značky a dále je rozvíjet prostřednictvím současné, důvěryhodné a srozumitelné komunikace,“ říká Tomáš Kubík, nový tiskový mluvčí společnosti Wolt pro Českou republiku a Slovensko.
Ve Woltu bude Tomáš Kubík zodpovědný za vedení komunikace na českém i slovenském trhu. Soustředit se bude na posilování vztahů s médii, komunikační podporu byznysových témat i profilaci značky v oblasti městské logistiky, udržitelnosti nebo zákaznické zkušenosti.
„Ve světě, kde se každý den mění nejen způsob, jakým lidé nakupují, ale i jak přemýšlí o značkách, je komunikace klíčová. Wolt je značka s obrovským potenciálem a já věřím, že díky svým zkušenostem mohu pomoci tento příběh dále rozvíjet,“ dodává Tomáš Kubík.
Před nástupem do Woltu pracoval Tomáš Kubík šest let jako tiskový mluvčí obchodního řetězce Penny pro Českou republiku. V minulosti také působil jako manažer komunikace v automobilce Škoda Auto a bohaté zkušenosti načerpal i v agenturním prostředí společnosti Fleishman-Hillard, kde tři roky působil jako account manager. Vystudoval marketingovou komunikaci na Vysoké škole finanční a správní a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.