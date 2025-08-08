Společnost IKEA v Česku, Maďarsku a na Slovensku povede Erika Intiso 

Na pozici Country Retail Manager & Chief Sustainability Officer pro IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko byla od 1. září 2025 nově jmenována Erika Intiso. Ve funkci nahradí Davida McCabea, který se po čtyřech letech v čele tohoto regionu přesune na globální pozici Fulfilment & Core Services Managera v rámci Ingka Group.
Erika Intiso bude ve své nové roli zodpovědná za růst a rozvoj podnikání ve všech třech zemích. Bude prosazovat firemní kulturu zaměřenou na zákazníky a usilovat o to, aby IKEA byla pro ještě více lidí cenově dostupnější, přístupnější a udržitelnější, aby v tomto regionu IKEA dlouhodobě rostla a měla na něj pozitivní vliv.
„Je mi ctí zhostit se této role a moc se na tuto novou životní kapitolu těším. Přistupuji k ní s velkou pokorou a jsem nadšená, že budu spolupracovat s tak fantastickým týmem. Budu moct stavět na pevných základech. Těším se na to, co se společně naučíme, a pevně věřím, že budeme dál kráčet po cestě růstu a úspěchu, aby byla IKEA ještě relevantnější a přístupnější,“ řekla Erika Intiso.
Erika Intiso má zkušenosti z organizací IKEA na globální i národní úrovni. Od svého nástupu v roce 2010 pracovala na klíčových vedoucích pozicích, mimo jiné jako Category Manager nebo Commercial & Range Manager. Od roku 2021 zastávala pozici Managing Director v IKEA Marketing & Communication AB. Naposledy působila jako Deputy Country Retail Manager & CSO v IKEA Francie.
David McCabe, který vedl regionální organizaci od roku 2021, se své nové globální role Fulfilment & Core Services Manager chopí v září 2025.
„Čtyři roky po boku tak úžasného týmu byly vážně skvělé. Společnými silami jsme dosáhli podstatného pokroku ve vytváření lepšího každodenního života pro mnoho lidí – protože jsme nabídku IKEA dostali na cenově ještě dostupnější úroveň, zlepšili jsme její přístupnost a značně jsme rozšířili sortiment služeb. Budou mi moc chybět úžasní lidé z tohoto regionu, děkuji všem za spolupráci a úžasný čas, který jsme spolu strávili,” rekapituluje David McCabe.