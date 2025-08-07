Zadavatelé a značky
Roman Biath v čele kreativního oddělení české Zaraguzy

Roman Biath, který po boku Kateřiny Huňové vedl několik let kreativní oddělení agentury Zaraguza, přebírá samostatně roli Executive Creative Directora napříč celým klientským portfoliem agentury. Kateřina po devíti letech opouští svou pozici a vydává se čelit novým výzvám, které svět reklamy nabízí.

Kreativní oddělení Zaraguzy se stále rozrůstá. Už přes třicet talentů jenom v kreativním oddělení bude nyní vést kreativní ředitel Roman Biath.

Díky vyhraným tendrům a ambicím dělat věci lépe plánuje agentura i další posilování týmu. „Verím, že v agentúre máme v súčasnosti najzaujímavejšie talenty na trhu. Veci, ktoré nám fungovali doteraz, a ktoré dlhodobo oceňujú aj naši klienti ostávajú, na nových pracujeme a predstavíme ich už čoskoro. Súčasťou bude aj ďalší, veľký talent, ale už teraz prezrádzam viac ako som chcel.“

Kateřina Huňová se se Zaraguzou loučí po dlouhých devíti letech, v reklamním světě ovšem zůstává. „Loučení po skoro jedné dekádě je vždycky hořkosladké, ale věřím, že nastal okamžik, kdy můžu nechat Zaraguzu s čistým svědomím jít dál svou cestou, a sama přijmout novou výzvu a zase o něco zvednout svou vlastní laťku. Zaraguze přitom moc držím palce v jejím dalším rozvoji a asi už navždy budu jejím skalním fanouškem.“

