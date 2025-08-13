Novou šéfredaktorkou časopisu Hrot je Sára Goldbergerová. Tomáš Otta přechází do kreativního vedení

Magazín Hrot z dílny vydavatelství Hrot Media má od července ve svém vedení ženu. Tomáše Ottu v šéfredaktorském křesle vystřídala Sára Goldbergerová, která v magazínu dosud působila jako autorka rozhovorů a textů napříč celým titulem, zejména v jeho lifestylové části. Otta bude Hrot i nadále vést po kreativní stránce.
Ke změně na pozici šéfredaktora magazínu Hrot dochází po roce, kdy je časopis na trhu v nové podobě lifestylově-byznysového měsíčníku. Sára Goldbergerová, která nyní nastoupila do pozice šéfredaktorky, je v Hrotu už od jeho začátku.
„Časopis Hrot se proměnil do podoby, kterou známe dnes, na jaře 2024. Tomáš Otta mě coby jeho první šéfredaktor přizval k tomu, abychom ho vytvořili společně – vymysleli jsme rubriky, tematické stavební kameny, ale i to, jak by měl časopis vypadat a jaké osobnosti představovat. Když tak za mnou na začátku letošního léta přišel s tím, že by se raději věnoval té kreativní stránce tvoření časopisu a mně svěřil tu vedoucí, šéfredaktorskou, řekla jsem si, že výzvu musím přijmout. Jsem ráda, že mi zůstává po boku, a těším se na to, že budu přístup, který jsme nastavili, nadále rozvíjet v jiné roli,“ říká ke změně nová šéfredaktorka Hrotu.
Tomáš Otta sice své šéfredaktorské křeslo předal dál, z magazínu Hrot ale úplně neodchází. Spolu s Goldbergerovou se bude i nadále podílet na tom, aby se časopis ubíral správným směrem, a na starosti bude mít jeho kreativní vedení.
Od ekonomického týdeníku k prémiovému formátu
„Před půldruhým rokem jsem dostal zadání Hrot posunout z ekonomického týdeníku k prémiovému coffee-table formátu, který propojuje světy nového byznysu, inovací a životního stylu. Práce na magazínu Hrot byla pro mě milou výzvou a radostí, ale nyní je čas předat štafetu. Jsem si jistý, že pod vedením nové šéfredaktorky Sáry Goldbergerové, se kterou se znám i z řady našich předešlých profesních působení, bude Hrot nadále růst, a těším se, že jí v tom budu moci být i nadále nablízku jako mentor a kreativní poradce,“ říká Otta.
Magazín Hrot je ve své nynější podobě na mediálním trhu od května 2024, jeho nová šéfredaktorka byla u jeho začátků coby redaktorka. První číslo Hrotu pod její šéfredaktorskou taktovkou bude na stáncích už 3. září. Na jaře 2025 přidala Goldbergerová ke svým aktivitám i vydávání měsíčního newsletteru Hot Food, ve kterém informuje o novinkách z české gastroscény, s čímž hodlá pokračovat i jako šéfredaktorka.
Sára Goldbergerová nabyla své novinářské dovednosti převážně z mediálního projektu CzechCrunch, kde se podílela na tvorbě několika rubrik. Předtím působila jako vedoucí PR oddělení realitní společnosti Svoboda & Williams.
Vydavatelem magazínu Hrot je vydavatelství Hrot Media, které je společně s vydavatelstvím Echo Media, Radiem Prostor a vývojovým studiem Coolpany součástí mediální skupiny SPM Media. Kromě magazínu stojí vydavatelství Hrot Media za ekonomicko-byznysovým online deníkem Hrot24.
Hrot ve své nové podobě oslavil první rok své existence eventem s názvem Hrot Inspirace, který se konal na začátku června v Občanské plovárně. Mezi řečníky byli například podnikatel Martin Wichterle, výkonný ředitel CSG David Chour, zahradní architekt Ferdinand Leffler nebo zakladatel Galen Clinic Luboš Kmeť.
Magazín Hrot vychází každý měsíc, kdy je pro čtenáře připraveno 154 stran textu o byznysu, životním stylu, inspirativních lidských příbězích, ale i zajímavých místech nejen u nás, ale i za hranicemi. Časopis za dobu své existence získal širokou základnu předplatitelů a spokojených čtenářů.
Titulům SPM Media se daří
Daří se ale i dalším produktům spadajícím do skupiny SPM Media. Vydavatelství Echo Media, které je na trhu již více než 10 let, se v poslední době významně rozrostlo v oblasti podcastové tvorby. Velkému ohlasu se momentálně těší nový pořad Pavla Štrunce Echo Prime Time.
V oblasti podcastů spolupracuje Echo se sesterskou rádiovou stanicí Radio Prostor, která je první podcastovou on air stanicí u nás. Kromě zpravodajského servisu jsou součástí programu právě i úspěšné podcasty z dílny Echa. Radio Prostor se v poslední době těší z nárůstu posluchačů a nově je možné si jej naladit i digitálně.