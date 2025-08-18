Proč mladí volí BBA jako vstup do světa značek a komunikace?

Marketing se mění rychleji než algoritmus na Instagramu. Co fungovalo včera, dnes může působit nepatřičně. A právě proto roste zájem o studium, které není jen o teorii, ale hlavně o praktickém pochopení toho, jak značky komunikují, budují vztahy a prodávají.
Program BBA Marketing a PR na Cardiff Academy je jedním z těch, které na to jdou chytře – místo zaprášených definic nabízí základy, které mají reálný přesah do praxe.
Co se dnes vlastně v marketingu učí?
Moderní marketing není jen o reklamních kampaních. Zahrnuje vše od tvorby značky, přes produktové strategie až po práci s marketingovým mixem. V rámci programu BBA se studenti učí chápat marketing jako proces – od nápadu až po realizaci. Vyučují se základní pojmy, ale také nástroje a přístupy, které marketéři skutečně používají. Stejně důležitou součástí je i PR – tedy schopnost komunikovat, budovat vztahy s veřejností, správně reagovat v krizových situacích a vytvářet pozitivní obraz značky nebo firmy.
Pro koho studium je?
Studium BBA je ideální pro ty, kdo mají středoškolské vzdělání a chtějí se vydat cestou marketingu. Je určen těm, kteří hledají prakticky zaměřené studium, jež jim pomůže nejen pochopit terminologii oboru, ale i získat jistotu v tom, jak marketing a PR v reálném světě fungují. Navíc je skvělou přípravou pro navazující studium MBA – pokud tedy plánujete kariérní růst, je to logický první krok.
Online, ale ne osamoceně
Celý program probíhá online, což ale neznamená, že jste na studium sami. K dispozici je studijní intranet, přístup do rozsáhlé online knihovny, konzultace s lektory z praxe i podpora studijního oddělení. Výuka je flexibilní – studovat můžete odkudkoliv a kdykoliv, což ocení zejména ti, kteří chtějí studium skloubit s prací nebo jinými povinnostmi.
Devět měsíců, které mají smysl
Studium trvá zhruba devět měsíců a je rozděleno do dvou semestrů. Obsahuje šest předmětů – tři povinné a tři volitelné podle zájmů a zaměření studenta. Každý modul končí buď postupovou prací nebo testem. Kromě klasických vědomostních testů se studenti setkávají také s tzv. „osobnostními testy“, které jim pomáhají lépe poznat své silné a slabé stránky v rámci měkkých i tvrdých dovedností. Na závěr studia studenti vypracují a obhajují závěrečnou práci.
Studium, které otevírá dveře
Ať už chcete pracovat v agentuře, rozjet vlastní projekt nebo se věnovat firemní komunikaci, BBA vám dá základní výbavu. Naučíte se přemýšlet v souvislostech, používat profesionální jazyk oboru, formulovat strategie i pracovat s daty. A hlavně – získáte první manažerský titul, který vás může výrazně posunout dál.
Jak řekl jeden z absolventů Rastislav: „Byl jsem maximálně spokojen s úrovní studia, přístupem a komunikací ze strany jednotlivých lektorů a studijního oddělení. Studium na Cardiff Academy můžu na základě vlastní zkušenosti jen a jen doporučit.“
Možná je právě teď ten správný čas přestat jen sledovat, co dělají ostatní – a začít tvořit vlastní značku.