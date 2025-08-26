Jindřich Poláček je od srpna Group Sales Manager Digital Teamu v BurdaMedia Extra

Do společnosti BurdaMedia Extra nastupuje na pozici Group Sales Manager Digital Teamu s účinností od 18. srpna 2025 Jindřich Poláček. Střídá tak Tatianu Hrubou, která ze společnosti na konci července odešla.
Jindřich přináší zkušenosti jak z mediálního prostředí, tak ze strany klienta, a to i v nadnárodním měřítku. V BurdaMedia Extra bude zodpovědný za vedení a rozvoj týmu digitálního obchodu. Jeho hlavními úkoly budou vytváření především digitální obchodní strategie, práce na nových digitálních a crossmediálních produktech a projektech, oslovení nových obchodních partnerů a rozvíjení vztahů se stávajícími klienty.
„Jsem ráda, že Jindřich přinese do naší společnosti nový pohled a inspirativní nápady,“ uvedla obchodní ředitelka Martina Krátká. „Věříme, že jeho obchodní a manažerské zkušenosti z médií i ze zahraničních trhů přinesou našemu digitálnímu týmu nové příležitosti a že pod jeho vedením bude ještě úspěšnější v naplňování očekávání klientů i vedení naší společnosti.“
Jindřich Poláček působil v zahraničí ve společnosti ForteBet, předtím jako regionální ředitel v zastupitelství MEDIA CLUB, s.r.o., nebo jako Commercial Director ve společnosti ASTRATEX a.s.